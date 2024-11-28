Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey ile Güllü Erhan'ı Seslendiren Meğer Aynı Oyuncuymuş!
Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey ile Güllü Erhan'ı Seslendiren Meğer Aynı Oyuncuymuş!
Kurtlar Vadisi evreni gün geçmiyor ki hiç popülerliğini kaybetmiyor. Bir yandan politik sahneleri, diğer yandan dramatikliği yıllardır hepimizin dilinde. Bazen de oyuncuları kimlerin seslendirdiği... X/Twitter'da @nocontexttkv hesabı, Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey ile Güllü Erhan'ın aslında aynı kişi tarafından seslendirildiğini belirten bir paylaşım yaptı. Bu bilgi kimini şaşırttı, kiminde de hayranlık uyandırdı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Kurtlar Vadisi, 2003 yılında yayın hayatına girdiğinden beri politik, dramatik ve aksiyon sahneleriyle 7'den 70'e tüm izleyicilerin ilgi odağında. Gerek bu evrendeki diziler gerekse filmler oyuncularından tutun da hikayeye kadar hepimizin bir şekilde dilinde.
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X/Twitter'da @nocontexttkv adlı hesap, dizide önemli iki figür olan Abdülhey ile Güllü Erhan'ın aslında aynı kişi tarafından seslendirildiğini belirten bir paylaşım yaptı.
En son Netflix'teki 'İyi Adamın 10 Günü' film serisiyle ekranlara gelen Kadir Çermik'in bu iki karakteri bir arada seslendirmesi kimileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı, kimileri de bu bilgiyi çok önceden bildiklerini dile getirdi.
Gelin her güne yeni bir bilgi tadında olan bu paylaşıma gelen yorumlara birlikte bakalım:
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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