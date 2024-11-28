Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey ile Güllü Erhan'ı Seslendiren Meğer Aynı Oyuncuymuş!

Kurtlar Vadisi evreni gün geçmiyor ki hiç popülerliğini kaybetmiyor. Bir yandan politik sahneleri, diğer yandan dramatikliği yıllardır hepimizin dilinde. Bazen de oyuncuları kimlerin seslendirdiği... X/Twitter'da @nocontexttkv hesabı, Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey ile Güllü Erhan'ın aslında aynı kişi tarafından seslendirildiğini belirten bir paylaşım yaptı. Bu bilgi kimini şaşırttı, kiminde de hayranlık uyandırdı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.