Kurtlar Vadisi'nin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları

Kurtlar Vadisi ilk olarak 15 Ocak 2003'te hayatımıza girdi ve bir daha da asla çıkmadı. 'Bu bir mafya dizisidir.' sloganıyla yayınlanan dizi o kadar büyük bir bağlılık yarattı ki izleyicide, perşembe akşamları pek çok mekanda dizi açılıp izleniyordu. Bu bağ sebebiyle de Kurtlar Vadisi final yapsa da yeni versiyonları yayınlanmaya devam etti. Dizide yüzlerce oyuncu rol aldı, her biri ayrı bir sevgi kazanmayı başardı. Ancak aradan geçen yılların ardından sevilen oyuncular aramızdan ayrıldı.

Kurtlar Vadisi'nde rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte bakalım...