Kurtlar Vadisi'nin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
Kurtlar Vadisi'nin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
Kurtlar Vadisi ilk olarak 15 Ocak 2003'te hayatımıza girdi ve bir daha da asla çıkmadı. 'Bu bir mafya dizisidir.' sloganıyla yayınlanan dizi o kadar büyük bir bağlılık yarattı ki izleyicide, perşembe akşamları pek çok mekanda dizi açılıp izleniyordu. Bu bağ sebebiyle de Kurtlar Vadisi final yapsa da yeni versiyonları yayınlanmaya devam etti. Dizide yüzlerce oyuncu rol aldı, her biri ayrı bir sevgi kazanmayı başardı. Ancak aradan geçen yılların ardından sevilen oyuncular aramızdan ayrıldı.
Kurtlar Vadisi'nde rol almış ve aramızdan ayrılmış oyuncular hangileri, gelin birlikte bakalım...
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1. Vadi'nin Hüsrev Ağa'sı Baykal Saran 2006 yılında hayatını kaybeden ve Kurtlar Vadisi'nde rol aldıktan sonra vefat eden ilk isimdi.
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2. Akrep Bekir'e hayat veren Zekai Müftüoğlu 2006 yılında aramızdan ayrılan isimlerden.
3. Vadi'nin Seyfo dayısı Nihat Nikerel, 2009 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
4. Hüsrev Ağa’nın kahyası Şehmuz'u canlandıran Nedim Doğan kanser hastalığı sebebiyle 2010'da hayatını kaybetti.
5. Konsey'de kalan son kişi olan Halil İbrahim Kapar'a hayat veren Sönmez Atasoy, 2011'de geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
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6. Konseyin en etkili isimlerinden olan Laz Ziya'ya hayat veren İstemi Betil, 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
7. Dizide Tombalacı Mehmet’in adamı Burhan olarak tanınan Erdinç Olgaçlı 2015 yılında hayatını kaybetti.
8. Kurtlar Vadisi Pusu'da İstihbarat Başkanı'nı canlandıran Yalçın Güzelce, 2015 yılında beynindeki tümör sebebiyle hayatını kaybetti.
9. Kurtlar Vadisi'nin İbrahim Velid'i Payidar Tüfekçioğlu, 2017 yılında karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.
10. Dizide istihbaratın ikinci ismi olarak bilgi satarken Aslan Bey tarafından yakalanan Erdoğan Ersever, 2018'de vefat etti.
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11. Kurtlar Vadisi Vatan'da rol alan Hacı Kamil Adıgüzel, 2018'de aramızdan ayrıldı.
12. Adem Yavuz Özata 2019 yılında kalp krizi sebebiyle aramızdan ayrıldı.
13. Dizinin gaddar isimlerinden Testere Necmi'ye hayat veren Tarık Ünlüoğlu, 2019 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetti.
14. Kurtlar Vadisi Pusu'da Üstad Ronald karakterine hayat veren Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi sonucu 2020'de hayatını kaybetti.
15. “Ben Ziya Abi’ye ne diyeceğim?” sözüyle Vadi'nin unutulmaz karakterlerinden Orhan'a hayat veren Devrim Parscan 2020'de aramızdan ayrıldı.
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16. Dizinin Tombalacı Mehmet'i Haldun Boysan, 2020 yılında dizi için gittiği Nevşehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
17. Kurtlar Vadisi Pusu'da Mete Aymar'a hayat veren İbrahim Gündoğan 2022 yılında aramızdan ayrıldı.
18. Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı-Deve Tuncay'ı Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonucu 2022'de hayatını kaybetti.
19. Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu karakteriyle bilinen Bozkurt Kuruç, 2022 yılında aramızdan ayrıldı.
20. Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara, 2022'de aramızdan ayrıldı.
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21. Kurtlar Vadisi'nde Serdar karakterine hayat veren Kazım Akşar, 2023'te kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı.
22. Cerrahpaşalı Hüseyin karakterine hayat veren Ergin Duru, 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
23. Kurtlar Vadisi Pusu'da Davut Tataroğlu'na hayat veren Can Gürzap 2023'te hayatını kaybetti.
24. Kurtlar Vadisi'nde Bedir karakterine hayat veren Levent Güner de 2023 yılında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
25. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın ölümünü duyuran doktora hayat veren Salahsun Hekimoğlu, 2024 yılında hayatını kaybetti.
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26. Kurtlar Vadisi Pusu'da Yüce Majeste'ye hayat veren Kayhan Yıldızoğlu, 2024 yılında hayatını kaybetti.
27. Kurtlar Vadisi Pusu'da Anadolu Selçuklu karakterine hayat veren Ayla Algan, beyin kanaması sebebiyle 2024'te hayatını kaybetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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