Erkekler Verilen Komutları Yerine mi Getiremiyor Yoksa Beceriksiz Rolü mü Yapıyor?

Ama kısaca erkeklerin ev işleri, bebek veya çocuk bakımı gibi işlere dahil olmamak için kendini yetersiz göstermesi gibi tanımlayabiliyoruz. Kimilerine göre bazı erkeklerin en basit ev işini bile yapamıyor gibi görünmesinin altında bir dahaki sefere böyle bir görevin kendisine verilmemesi isteği yatıyor.