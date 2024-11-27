Erkekler Verilen Komutları Yerine mi Getiremiyor Yoksa Beceriksiz Rolü mü Yapıyor?
Erkekler Verilen Komutları Yerine mi Getiremiyor Yoksa Beceriksiz Rolü mü Yapıyor?
Ev işlerinde cinsiyet rolleri tartışmaya gerek olmasa da tartışmalı bir konu. Kadınlar da genellikle erkeklerin evdeki işleri ya savsakladığı ya da ertelediğinden şikayetçi. Bazıları erkeklerin bazı komutları anlamadığını öne sürse de bazıları erkeklerin bilerek bilmiyor gibi yaptığını öne sürdü. Konu ne olursa olsun timeline yine ikiye bölündü.
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Paylaşım şu.
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Ablalar aynı durumdan şikayetçi.
Yanlış sipariş getiren de çok.
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Ancak bir de tartışmanın başka bir boyutu var.
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Kimine göre rol yapıyorlar.
Bu görüşe katılan da oldu.
Peki bu durumun literatürdeki ismi ne?
Bu beceriksiz rolü yapmanın kavramsal ismi weaponized imcompetence. Silahlandırılmış beceriksizlik olarak da birebir çevrilebilir.
Ama kısaca erkeklerin ev işleri, bebek veya çocuk bakımı gibi işlere dahil olmamak için kendini yetersiz göstermesi gibi tanımlayabiliyoruz. Kimilerine göre bazı erkeklerin en basit ev işini bile yapamıyor gibi görünmesinin altında bir dahaki sefere böyle bir görevin kendisine verilmemesi isteği yatıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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