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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2024 - 17:10

Yeni çıkan uygulamalar olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümleri olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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İyi dostlar biriktirmiş.

İyi dostlar biriktirmiş.
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Gizemli bir mesaj...

Gizemli bir mesaj...
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ManitGPT

ManitGPT
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Yazmak için bahaneler...

Yazmak için bahaneler...
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Öyle olmuyor ne yazık ki.

Öyle olmuyor ne yazık ki.
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Sönmez?

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Yavaştan kapatalım.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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