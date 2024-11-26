Kemal Kılıçdaroğlu'na Benzetilen Kardan Adama Gelen Yorumlar Gülümsetti
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Kemal Kılıçdaroğlu'na Benzetilen Kardan Adama Gelen Yorumlar Gülümsetti
Kar yağışlarının başlamasıyla bu mevsimin en zevkli etkinliklerinden biri olan kardan adam yapma geleneği yeniden başladı. Karı sanat eserine çevirenler, detay vermeye üşenenler, deneysel takılanlar derken sosyal medyaya değişik kardan adam veya insanlar mı demeliyiz görseller düşmeye başladı. Bir paylaşımdaki kardan adam CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetilince şakalar peş peşe geldi.
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Yılın ilk kardan adamı başlığıyla gelen görsel şu şekilde.
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Pek çok kişi kardan adamı Kemal Kılıçdaroğlu'una benzetince de...
Şakalar peş peşe geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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