Sosyal Medyada Bu Reklamı Görürseniz Tıklamayın: İletişim Başkanlığı Adını Kullanarak Dolandırıcılık
Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsünü ve sesini yapay zekayla dolandırıcılık amaçlı kullanan vatandaşları dolandıranlar şimdi İletişim Başkanlığı reklamlarıyla dolandırıcılık yapmaya başladı. Sosyal medyada ‘sponsorlu’ ifadelerinin yer aldığı sahte ilanlarda İletişim Başkanlığı adı ve logosu yer alıyor. Açıklamada ise “Hazine ve Maliye Bakanlığı kart iadelerini başlattı. E-iade ekranına giderek tutarınızı anında kartınıza aktarın” denildi.
Linke tıklayan vatandaşların tüm bilgileri dolandırıcıların eline düşebilir!
Bu dolandırıcılık yönteminin artmasıyla İletişim Başkanlığı’ndan geçen günlerde bir açıklama yayımlandı: “Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz.”
Sınır tanımayan dolandırıcılar bu kez İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı. Sosyal medyada verilen sahte ilanlarla vatandaşların kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlandı.
Sosyal medyada çıkan sahte ilanlarda İletişim Başkanlığı adı ve logosu kullanılıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi artan dolandırıcılığa karşı bir uyarı açıklaması yaptı. Açıklamada "Herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." denildi.
"Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."
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