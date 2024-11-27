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Sosyal Medyada Bu Reklamı Görürseniz Tıklamayın: İletişim Başkanlığı Adını Kullanarak Dolandırıcılık

Sosyal Medyada Bu Reklamı Görürseniz Tıklamayın: İletişim Başkanlığı Adını Kullanarak Dolandırıcılık

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 13:50

Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsünü ve sesini yapay zekayla dolandırıcılık amaçlı kullanan vatandaşları dolandıranlar şimdi İletişim Başkanlığı reklamlarıyla dolandırıcılık yapmaya başladı. Sosyal medyada ‘sponsorlu’ ifadelerinin yer aldığı sahte ilanlarda İletişim Başkanlığı adı ve logosu yer alıyor. Açıklamada ise Hazine ve Maliye Bakanlığı kart iadelerini başlattı. E-iade ekranına giderek tutarınızı anında kartınıza aktarın” denildi.

Linke tıklayan vatandaşların tüm bilgileri dolandırıcıların eline düşebilir!

Bu dolandırıcılık yönteminin artmasıyla İletişim Başkanlığı’ndan geçen günlerde bir açıklama yayımlandı: “Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz.”

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Sınır tanımayan dolandırıcılar bu kez İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı. Sosyal medyada verilen sahte ilanlarla vatandaşların kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlandı.

Sınır tanımayan dolandırıcılar bu kez İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı. Sosyal medyada verilen sahte ilanlarla vatandaşların kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlandı.

Sosyal medyada çıkan sahte ilanlarda İletişim Başkanlığı adı ve logosu kullanılıyor.

Sosyal medyada çıkan sahte ilanlarda İletişim Başkanlığı adı ve logosu kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve e-Devlet logolu ilanda şu ifadeler yer alıyor:

“Kamuoyu açıklaması (Son Gün)

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6312 sayılı kanun çerçevesinde kredi kartı kullanıcılarına 26,240 TL’ye kadar birikmiş kart aidat iadelerine başlattı. 

E-iade ekranına giderek aidat iade tutarınızı anında kartınıza aktarın.”

Bu ifadelerin yer aldığı ilana tıklayan vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi artan dolandırıcılığa karşı bir uyarı açıklaması yaptı. Açıklamada "Herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi artan dolandırıcılığa karşı bir uyarı açıklaması yaptı. Açıklamada "Herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." denildi.

'Bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan '4938 Sayılı resmî kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi.' şeklindeki paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlıdır.'

"Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."

"Paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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