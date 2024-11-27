Sosyal Medyada Bu Reklamı Görürseniz Tıklamayın: İletişim Başkanlığı Adını Kullanarak Dolandırıcılık

Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsünü ve sesini yapay zekayla dolandırıcılık amaçlı kullanan vatandaşları dolandıranlar şimdi İletişim Başkanlığı reklamlarıyla dolandırıcılık yapmaya başladı. Sosyal medyada ‘sponsorlu’ ifadelerinin yer aldığı sahte ilanlarda İletişim Başkanlığı adı ve logosu yer alıyor. Açıklamada ise “Hazine ve Maliye Bakanlığı kart iadelerini başlattı. E-iade ekranına giderek tutarınızı anında kartınıza aktarın” denildi.

Linke tıklayan vatandaşların tüm bilgileri dolandırıcıların eline düşebilir!

Bu dolandırıcılık yönteminin artmasıyla İletişim Başkanlığı’ndan geçen günlerde bir açıklama yayımlandı: “Resmî kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz.”