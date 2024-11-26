İstanbul'da Turistlere Akılalmaz Dolandırıcılık: Yere Fırça Düşürüp, Bin Lira İstediler!

İstanbul Karaköy'de ayakkabı boyacısı kılığında dolaşan 3 kişi yere fırça düşürme numarası yapıp, fırçayı geri getiren turistlerin ayakkabılarını boyayarak bin lira para istedi. Dolandırıcıların numarasını fark eden bazı turistler fırçayı geri vermezken, bazıları ise fırçayı getirerek dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılık anı bir minibüs içerisine gizlenen vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.
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İstanbul Karaköy'de ayakkabı boyacısı kılığında dolanan 3 kişi, sokakta gezen turistleri ağına düşürmek için fırça düşürme numarası yaptı.
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Yere düşen fırçayı getiren turistlerin ayakkabısını boyamak isteyen dolandırıcı, sonrasında turistlerden bin lira gibi yüksek bir meblağ para istedi.
Dolandırıcıların o anları, bir minibüs içerisinde oturan vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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