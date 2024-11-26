onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Japon Gelin-Damattan Düğün Salonuna 'Tokyo Drift' Girişi! Davetlileri Drift Atarak Selamladılar

Japon Gelin-Damattan Düğün Salonuna 'Tokyo Drift' Girişi! Davetlileri Drift Atarak Selamladılar

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
26.11.2024 - 17:35

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'de sıklıkla karşımıza çıkan tuhaf gelin-damat girişlerine bu sefer Japonya'dan bir görüntü eklendi. Oyuncak araçlarla düğün salonuna giriş yapan Japon gelin ve damat Hızlı ve Öfkeli serisinin Tokyo Drift filminde yer alan bir sahneyi canlandırdı. Filmin müziğiyle de desteklenen gösteri davetlilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye beğeni yağdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Japonya'da bir düğünde gelin ve damadın salona giriş anı sosyal medyada gündem oldu. Oyuncak araçlarla salonda drift atan gelin ve damat, Hızlı ve Öfkeli serinin Tokyo Drift filmindeki 'Han' karakterinin sahnesini canlandırdı.

Japonya'da bir düğünde gelin ve damadın salona giriş anı sosyal medyada gündem oldu. Oyuncak araçlarla salonda drift atan gelin ve damat, Hızlı ve Öfkeli serinin Tokyo Drift filmindeki 'Han' karakterinin sahnesini canlandırdı.

Gelin ve damadın keyifli anlarına davetlilerin de eşlik ettiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere beğeni yağdı.

Gelin ve damadın keyifli anlarına davetlilerin de eşlik ettiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere beğeni yağdı.

İşte o görüntüler; 🎥

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın