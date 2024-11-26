Japon Gelin-Damattan Düğün Salonuna 'Tokyo Drift' Girişi! Davetlileri Drift Atarak Selamladılar

Türkiye'de sıklıkla karşımıza çıkan tuhaf gelin-damat girişlerine bu sefer Japonya'dan bir görüntü eklendi. Oyuncak araçlarla düğün salonuna giriş yapan Japon gelin ve damat Hızlı ve Öfkeli serisinin Tokyo Drift filminde yer alan bir sahneyi canlandırdı. Filmin müziğiyle de desteklenen gösteri davetlilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye beğeni yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya'da bir düğünde gelin ve damadın salona giriş anı sosyal medyada gündem oldu. Oyuncak araçlarla salonda drift atan gelin ve damat, Hızlı ve Öfkeli serinin Tokyo Drift filmindeki 'Han' karakterinin sahnesini canlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin ve damadın keyifli anlarına davetlilerin de eşlik ettiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere beğeni yağdı.
İşte o görüntüler; 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın