Rüzgardan Etkilenen Cips Standı Marketi Terk Etti: Dükkan Sahibi Peşinden Koştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde marken dışında duran bir cips standı şiddetli rüzgara dayanamayarak sürüklenmeye başladı. marketin bulunduğu noktadan ayrılan cips standı sürüklenerek binanın otoparkına doğru gitti. Durumu fark eden dükkan sahibi peşinden koşarak standı yakalamaya çalıştı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan cips standı, marketin eşiğinden atlayarak binanın otoparkına doğru sürüklendi.
Dükkan sahibinin, standın peşinden koştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın