Güney Kore Dizisi 'When the Phone Rings' İlk Sezonuyla Fanların Beğenisini Topladı
Güney Kore Dizisi 'When the Phone Rings' İlk Sezonuyla Fanların Beğenisini Topladı
Güney Kore dizisi 'When the Phone Rings' ilk sezonuyla Netflix'te gösterime girdi. Kore fanları Baek Sa Eon ile Hong Hui Ju'nun hikayesini gerilim ve romantizm dolu hikayesini çok sevdi. Dizi, Netflix Türkiye'de bugün ilk sıraya yükseldi. Peki 'When the Phone Rings'i izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Romantik gerilim türündeki Güney Kore dizisi When the Phone Rings, ilk sezonuyla Netflix'e geldi ve daha şimdiden Kore hayranlarının sevgisini kazandı.
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Yoo Yeon-seok, Chae Soo-bin ve Heo Nam-jun gibi oyuncuların rol aldığı dizi, eski bir başkanlık sözcüsü olan Baek Sa Eon'un bir gazetenin ortağı olan Hong Hui Ju ile kağıt üzerinde düzenlenmiş bir evlilik yapmalarını konu alıyor. Tabii bu evliliğe bir kaçırılma olayı gölge düşürüyor.
When the Phone Rings'i izleyenler ise dizi hakkında yorum yapmak için sosyal medyaya akın ediyor. Gelin o yorumlara birlikte bakalım.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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