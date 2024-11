Güney Kore Dizisi 'When the Phone Rings' İlk Sezonuyla Fanların Beğenisini Topladı

Güney Kore dizisi 'When the Phone Rings' ilk sezonuyla Netflix'te gösterime girdi. Kore fanları Baek Sa Eon ile Hong Hui Ju'nun hikayesini gerilim ve romantizm dolu hikayesini çok sevdi. Dizi, Netflix Türkiye'de bugün ilk sıraya yükseldi. Peki 'When the Phone Rings'i izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.