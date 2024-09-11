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Kılıçlar Çekildi! 'Oldboy' Filminin Yönetmeninden Yeni Bir Kore Filmi Geliyor

Kılıçlar Çekildi! 'Oldboy' Filminin Yönetmeninden Yeni Bir Kore Filmi Geliyor

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 12:30

Güney Kore yapımı 'Oldboy' filminin yönetmeni Park Chan-wook'tan yepyeni bir film geliyor. Detaylar içerikte!

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2003 yılı Güney Kore yapımı gizem ve gerilim filmi 'Oldboy'un yönetmeni Park Chan-wook'tan yepyeni bir film geliyor.

2003 yılı Güney Kore yapımı gizem ve gerilim filmi 'Oldboy'un yönetmeni Park Chan-wook'tan yepyeni bir film geliyor.

11 Ekim'de Netflix'te yayına girecek 'Uprising'den ilk fragman geldi. Aksiyon ve gerilim türündeki film iki yakın arkadaşın ölümcül düşmanlara dönüşmesini konu alıyor.

Filmin başrollerinde Gang Dong-won, Park Jeong-min ve Cha Seung-won yer alıyor.

Filmin başrollerinde Gang Dong-won, Park Jeong-min ve Cha Seung-won yer alıyor.

Tarihi aksiyon türündeki 'Uprising' 1592 ile 1598 yılları arasında Kore'nin Japon istilası sırasında geçiyor.

Tarihi aksiyon türündeki 'Uprising' 1592 ile 1598 yılları arasında Kore'nin Japon istilası sırasında geçiyor.

61 yaşındaki yönetmen Park Chan-wook 2022 yılında 'Decision to Leave' filmini çekmişti. Bu filmi de kendisi yönetecekti ancak HBO'nun casusluk dizisi 'The Sympathizer' ile meşgul olduğu için yönetmenliği Sang-man'a bıraktı. Siz 'Uprising' hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

61 yaşındaki yönetmen Park Chan-wook 2022 yılında 'Decision to Leave' filmini çekmişti. Bu filmi de kendisi yönetecekti ancak HBO'nun casusluk dizisi 'The Sympathizer' ile meşgul olduğu için yönetmenliği Sang-man'a bıraktı. Siz 'Uprising' hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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