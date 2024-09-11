Kılıçlar Çekildi! 'Oldboy' Filminin Yönetmeninden Yeni Bir Kore Filmi Geliyor
Kılıçlar Çekildi! 'Oldboy' Filminin Yönetmeninden Yeni Bir Kore Filmi Geliyor
Güney Kore yapımı 'Oldboy' filminin yönetmeni Park Chan-wook'tan yepyeni bir film geliyor. Detaylar içerikte!
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2003 yılı Güney Kore yapımı gizem ve gerilim filmi 'Oldboy'un yönetmeni Park Chan-wook'tan yepyeni bir film geliyor.
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11 Ekim'de Netflix'te yayına girecek 'Uprising'den ilk fragman geldi. Aksiyon ve gerilim türündeki film iki yakın arkadaşın ölümcül düşmanlara dönüşmesini konu alıyor.
Filmin başrollerinde Gang Dong-won, Park Jeong-min ve Cha Seung-won yer alıyor.
Tarihi aksiyon türündeki 'Uprising' 1592 ile 1598 yılları arasında Kore'nin Japon istilası sırasında geçiyor.
61 yaşındaki yönetmen Park Chan-wook 2022 yılında 'Decision to Leave' filmini çekmişti. Bu filmi de kendisi yönetecekti ancak HBO'nun casusluk dizisi 'The Sympathizer' ile meşgul olduğu için yönetmenliği Sang-man'a bıraktı. Siz 'Uprising' hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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