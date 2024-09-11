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Kuru Murad Dönüyor! Cem Yılmaz'ın Komedi Dizisi 'Erşan Kuneri'nin İkinci Sezonundan İlk Fragman Geldi

Kuru Murad Dönüyor! Cem Yılmaz'ın Komedi Dizisi 'Erşan Kuneri'nin İkinci Sezonundan İlk Fragman Geldi

Cem Yılmaz dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 10:45

Netflix, Cem Yılmaz'ın sevilen komedi dizisi 'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonundan ilk fragmanı paylaştı. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Cem Yılmaz'ın senarist ve yönetmen koltuğunda oturduğu komedi dizisi 'Erşan Kuneri' 2022 yılında Netflix'te yayınlanmış ve izleyenler tarafından çok beğenilmişti.

Cem Yılmaz'ın senarist ve yönetmen koltuğunda oturduğu komedi dizisi 'Erşan Kuneri' 2022 yılında Netflix'te yayınlanmış ve izleyenler tarafından çok beğenilmişti.

Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak ve Uraz Kaygılaroğlu'nun olduğu dizi erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'li yıllarda bambaşka türlerde film çekme hikayesini konu almıştı.

Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak ve Uraz Kaygılaroğlu'nun olduğu dizi erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'li yıllarda bambaşka türlerde film çekme hikayesini konu almıştı.

Birbirinden komik sahneleriyle çok sevilen dizinin ikinci sezonuysa hayranlar tarafından uzunca zamandır bekleniyordu. Nihayet Netflix ikinci sezon için müjdeyi verdi.

Birbirinden komik sahneleriyle çok sevilen dizinin ikinci sezonuysa hayranlar tarafından uzunca zamandır bekleniyordu. Nihayet Netflix ikinci sezon için müjdeyi verdi.

Netflix 'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonundan bir fragman yayınladı ve dizinin 10 Ekim tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Gelin hep birlikte o videoyu izleyelim.

Peki dizikolikler bu habere ne tepki verdi? Gelin bir de o yorumlara bakalım:

Peki dizikolikler bu habere ne tepki verdi? Gelin bir de o yorumlara bakalım:
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