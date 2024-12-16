The Game Awards Son Buldu: Yılın Oyunu Ödülü Sahibine Kavuştu!
The Game Awards Son Buldu: Yılın Oyunu Ödülü Sahibine Kavuştu!
The Game Awards son buldu. Bu yıl da birçok yeni oyun duyuruldu. Bunun yanında farklı kategorilerden de ödüller verildi. Bu kategorilerden en merak edileni ise şüphesiz 'Yılın Oyunu' ödülü oldu. Merakle beklenen ödül ise sahibini buldu.
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Güçlü rakipler birbiri ile yarıştı.
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Yılın oyunu, Astro Bot oldu.
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