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The Game Awards Son Buldu: Yılın Oyunu Ödülü Sahibine Kavuştu!

The Game Awards Son Buldu: Yılın Oyunu Ödülü Sahibine Kavuştu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 19:01

The Game Awards son buldu. Bu yıl da birçok yeni oyun duyuruldu. Bunun yanında farklı kategorilerden de ödüller verildi. Bu kategorilerden en merak edileni ise şüphesiz 'Yılın Oyunu' ödülü oldu. Merakle beklenen ödül ise sahibini buldu.

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Güçlü rakipler birbiri ile yarıştı.

Güçlü rakipler birbiri ile yarıştı.

Bu yıl Game Awards'da güçlü rakipler birbiri ile yarıştı. Oyuncuların ve jüri üyelerinin verdiği oylar doğrultusunda, bir oyun yılın en iyisi unvanına sahip olmayı başardı.

Yılın oyunu, Astro Bot oldu.

Yılın oyunu, Astro Bot oldu.

Sony tarafınan geliştirilen ve yayınlanan Astro Bot, oyuncuların kalbini çalmayı başarmıştı. Son yılların en sağlam platform oyunlarından olan Astro Bot, bu başarısıyla 'Yılın Oyunu' ödülüne layık olmayı başardı.

Proje aslında Dualsense'in gücünü göstermek için yapılmıştı.

Proje aslında Dualsense'in gücünü göstermek için yapılmıştı.

Astro Bot çıkmadan önce, PlayStation kontrolcüsünün gücünü göstermek için bir oyun çıktı. Bu yapımın adı Astro's Playroom olmuştu. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen bu teknoloji demosu, tam bir oyuna dönüştürüldü ve karşımıza Astro Bot çıktı.

Eğlenceli platform mekanikleri ile ön plana çıkıyor.

Eğlenceli platform mekanikleri ile ön plana çıkıyor.

Astro Bot, bir platform - macera oyunu. PlayStation teknolojilerini sonuna kadar kullanan bu yapım, platform tarafında oyunculara keyifli saatler geçirtmeyi başardı. Dualsense kontrolcüsünün tüm özelliklerini kullanan oyun, son yılların en iyi platform macera oyunları arasına adını yazdırdı.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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