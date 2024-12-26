Güzelliğini İki Katına Çıkardı: Bir Turist Yapay Zeka ile İnanılmaz Bir 'Kapadokya' Videosu Hazırladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDwyhQ...
Kapadokya, Türkiye'nin en büyüleyici turistik bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Adeta bir masal evrenine adım atıyormuşçasına büyüleyici bir atmosfere sahip olan Kapadokya, ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Bu benzersiz destinasyon, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de adından sıkça söz ettirir. Her bir köşesi ayrı bir hikaye anlatan Kapadokya, hem ülkemizden hem dünyadan sayısız turisti kendine çekiyor. Her mevsim sayısız insan bu eşsiz bölgeye akın ediyor.
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Kapadokya'yı ziyaret eden bir turist yapay zeka ile Kapadokya'nın eşsiz manzarasını bambaşka bir yere taşıdı.
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İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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