WhatsApp Hesabı Kopyalanan Bir Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Hesap ele geçirme girişimlerinin büyük bölümü, kurbanın kendi eliyle paylaştığı altı haneli doğrulama koduna dayanıyor. Dolandırıcılar, hedef aldıkları numarayla WhatsApp kaydı başlatıyor ve telefona SMS ile düşen kodu 'yanlışlıkla size gönderdim' gibi bahanelerle istiyor. Kod paylaşıldığı an hesap, saldırganın telefonuna taşınıyor. Bundan sonrası ise Eda Demir Sütcü'nün de anlattığı gibi, rehberdeki herkese para isteyen mesajlar ve zararlı linkler göndermekten ibaret oluyor.

Bununla birlikte hesabımızı korumak için atabileceğimiz birkaç basit adım var.

1. Ayarlar, Hesap ve İki adımlı doğrulama yolunu izleyerek iki adımlı doğrulamayı açın, bir e-posta adresi ekleyin.

2. WhatsApp doğrulama kodunu, tanıdığınız biri de olsa kimseyle paylaşmayın. Hiçbir meşru hizmet bu kodu sizden istemez.

3. Ayarlar bölümündeki Bağlı cihazlar listesini düzenli olarak kontrol edin, tanımadığınız oturumları kapatın ve bilmediğiniz QR kodlarını taramayın.

4. Tanıdığınız birinden para isteyen bir mesaj aldığınızda, göndereni mutlaka arayıp teyit etmeden işlem yapmayın.

5. Trendyol, Hepsiburada gibi tanıdık mağaza linkleri bile olsa, kaynağından emin olmadığınız bağlantılara tıklamayın.

6. Telefonunuzu son sürüme güncelleyin.

Hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, WhatsApp'ı kendi telefon numaranızla yeniden doğrulayarak oturumu geri almaya çalışabilir ve yakınlarınıza durumu haber verebilirsiniz. Sütcü'nün de vurguladığı gibi, yaşanan deneyimler ne kadar çok paylaşılırsa bu tuzaklara düşenlerin sayısı da o kadar azalıyor.