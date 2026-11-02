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WhatsApp Hesabı Kopyalanan Bir Kadın Başına Gelenleri Anlattı

WhatsApp Hesabı Kopyalanan Bir Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2026 - 10:36

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Ülkemizde son dönemde WhatsApp üzerinden yürütülen dolandırıcılık yöntemi gündem oldu ve bu noktadaki girişimler de hız kesmeden sürüyor. Tanıdık bir numaradan gelen acil para isteği, yanlışlıkla gönderildiği söylenen bir doğrulama kodu ya da masum görünen bir link, bir anda hesabımızın başkasının eline geçmesine neden olabiliyor. Üstelik bu süreç yalnızca bizi değil, rehberimizdeki herkesi de tehlikeye atıyor.

'ben.eeda' isimli kullanıcı, WhatsApp hesabı kopyalandıktan sonra yaşadıklarını paylaştı. Sütcü, hesabına erişen kişilerin arkadaşlarından para istediğini, tanımadığı numaraları rehberine kaydettiğini ve bu numaralarla gruplar kurup konuşmalar yaptığını anlattı. Rehberindeki herkese linkler gönderildiğini, bu linklere tıklayanların telefonlarına da erişilebildiğini söyleyen Sütcü'nün anlattıkları, son dönemde yaşananların ardından herkese bir uyarı oldu. 

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Peki WhatsApp hesabı nasıl ele geçiriliyor ve nasıl korunabiliriz?

Peki WhatsApp hesabı nasıl ele geçiriliyor ve nasıl korunabiliriz?

Hesap ele geçirme girişimlerinin büyük bölümü, kurbanın kendi eliyle paylaştığı altı haneli doğrulama koduna dayanıyor. Dolandırıcılar, hedef aldıkları numarayla WhatsApp kaydı başlatıyor ve telefona SMS ile düşen kodu 'yanlışlıkla size gönderdim' gibi bahanelerle istiyor. Kod paylaşıldığı an hesap, saldırganın telefonuna taşınıyor. Bundan sonrası ise Eda Demir Sütcü'nün de anlattığı gibi, rehberdeki herkese para isteyen mesajlar ve zararlı linkler göndermekten ibaret oluyor.

Bununla birlikte hesabımızı korumak için atabileceğimiz birkaç basit adım var.

1. Ayarlar, Hesap ve İki adımlı doğrulama yolunu izleyerek iki adımlı doğrulamayı açın, bir e-posta adresi ekleyin.

2. WhatsApp doğrulama kodunu, tanıdığınız biri de olsa kimseyle paylaşmayın. Hiçbir meşru hizmet bu kodu sizden istemez.

3. Ayarlar bölümündeki Bağlı cihazlar listesini düzenli olarak kontrol edin, tanımadığınız oturumları kapatın ve bilmediğiniz QR kodlarını taramayın.

4. Tanıdığınız birinden para isteyen bir mesaj aldığınızda, göndereni mutlaka arayıp teyit etmeden işlem yapmayın.

5. Trendyol, Hepsiburada gibi tanıdık mağaza linkleri bile olsa, kaynağından emin olmadığınız bağlantılara tıklamayın.

6. Telefonunuzu son sürüme güncelleyin.

Hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, WhatsApp'ı kendi telefon numaranızla yeniden doğrulayarak oturumu geri almaya çalışabilir ve yakınlarınıza durumu haber verebilirsiniz. Sütcü'nün de vurguladığı gibi, yaşanan deneyimler ne kadar çok paylaşılırsa bu tuzaklara düşenlerin sayısı da o kadar azalıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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