WhatsApp Hesabı Kopyalanan Bir Kadın Başına Gelenleri Anlattı

Ülkemizde son dönemde WhatsApp üzerinden yürütülen dolandırıcılık yöntemi gündem oldu ve bu noktadaki girişimler de hız kesmeden sürüyor. Tanıdık bir numaradan gelen acil para isteği, yanlışlıkla gönderildiği söylenen bir doğrulama kodu ya da masum görünen bir link, bir anda hesabımızın başkasının eline geçmesine neden olabiliyor. Üstelik bu süreç yalnızca bizi değil, rehberimizdeki herkesi de tehlikeye atıyor.
'ben.eeda' isimli kullanıcı, WhatsApp hesabı kopyalandıktan sonra yaşadıklarını paylaştı. Sütcü, hesabına erişen kişilerin arkadaşlarından para istediğini, tanımadığı numaraları rehberine kaydettiğini ve bu numaralarla gruplar kurup konuşmalar yaptığını anlattı. Rehberindeki herkese linkler gönderildiğini, bu linklere tıklayanların telefonlarına da erişilebildiğini söyleyen Sütcü'nün anlattıkları, son dönemde yaşananların ardından herkese bir uyarı oldu.
Peki WhatsApp hesabı nasıl ele geçiriliyor ve nasıl korunabiliriz?
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