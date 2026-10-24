'Fena Para Yapacağız' Demiş: 7 Saniye Vurgununda WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, canlı bahis sistemindeki 7 saniyelik açığın nasıl kazanca dönüştürüldüğüne dair dikkat çekici ipuçları barındırıyor.

Canlı bahiste oranlar ve bahis kabulü, sahadaki gelişmelerle saniyeler içinde güncellenen bir veri akışına bağlı çalışıyor. Bu akışın kısa bir süre bile geciktirilmesi, sonucu önceden bilen kişiye büyük bir avantaj sağlıyor. Soruşturmada incelenen mesajlar da bu açığın kimlerle ve nasıl paylaşıldığına ışık tutuyor.

Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti veren bir firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, yazışmalarda çevresindeki kişilerden bahis şirketlerinin internet sitelerinde hesap açmalarını istediği görüldü. Şüphelinin mesajlarından birinde geçen 'Fena para yapacağız' ifadesi, dosyanın en çok konuşulan detayı oldu.

Ancak teklife herkes aynı heyecanla yaklaşmadı. O.B.'nin mesajlaştığı kişilerden birinin, 'İllegal bir şeyse beni sokma' şeklinde yanıt verdiği belirlendi.