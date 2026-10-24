'Fena Para Yapacağız' Demiş: 7 Saniye Vurgununda WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı
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Canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek yasal bahis şirketlerini 12 milyon liralık zarara uğrattığı iddia edilen veri analisti O.B.'nin WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin tanıdıklarına bahis sitelerinde hesap açtırdığı, yazışmalarından birinde ise 'Fena para yapacağız' dediği ortaya çıktı.
Veri analisti, tanıdıklarından bahis sitelerinde hesap açmalarını istedi.
Skor belli olduktan sonra bahis oynatıldığı iddia edildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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