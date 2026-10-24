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'Fena Para Yapacağız' Demiş: 7 Saniye Vurgununda WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

'Fena Para Yapacağız' Demiş: 7 Saniye Vurgununda WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

yasa dışı bahis
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 11:59
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Canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek yasal bahis şirketlerini 12 milyon liralık zarara uğrattığı iddia edilen veri analisti O.B.'nin WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin tanıdıklarına bahis sitelerinde hesap açtırdığı, yazışmalarından birinde ise 'Fena para yapacağız' dediği ortaya çıktı.

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Veri analisti, tanıdıklarından bahis sitelerinde hesap açmalarını istedi.

Veri analisti, tanıdıklarından bahis sitelerinde hesap açmalarını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları, canlı bahis sistemindeki 7 saniyelik açığın nasıl kazanca dönüştürüldüğüne dair dikkat çekici ipuçları barındırıyor.

Canlı bahiste oranlar ve bahis kabulü, sahadaki gelişmelerle saniyeler içinde güncellenen bir veri akışına bağlı çalışıyor. Bu akışın kısa bir süre bile geciktirilmesi, sonucu önceden bilen kişiye büyük bir avantaj sağlıyor. Soruşturmada incelenen mesajlar da bu açığın kimlerle ve nasıl paylaşıldığına ışık tutuyor.

Bahis şirketlerine spor verisi analitiği hizmeti veren bir firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, yazışmalarda çevresindeki kişilerden bahis şirketlerinin internet sitelerinde hesap açmalarını istediği görüldü. Şüphelinin mesajlarından birinde geçen 'Fena para yapacağız' ifadesi, dosyanın en çok konuşulan detayı oldu.

Ancak teklife herkes aynı heyecanla yaklaşmadı. O.B.'nin mesajlaştığı kişilerden birinin, 'İllegal bir şeyse beni sokma' şeklinde yanıt verdiği belirlendi.

Skor belli olduktan sonra bahis oynatıldığı iddia edildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Skor belli olduktan sonra bahis oynatıldığı iddia edildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre O.B., başta tenis ve voleybol olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında sisteme müdahale ederek canlı bahisleri 7 saniye geciktirdi. İddiaya göre bu kısa sürede sahada skor belli oluyor, şüpheli de sonucu bilerek ortaklarına bahis oynatıyordu.

Bu yöntemle yasal bahis şirketlerinin yaklaşık 12 milyon lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Daha önce yakalanan O.B. tutuklanmış, MASAK incelemesinde ise şüphelinin hesaplarında 192 milyon liralık para hareketi tespit edildiği kamuoyuna yansımıştı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle O.B. ile birlikte hareket ettiği ileri sürülen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Gözaltındaki 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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