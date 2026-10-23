Canlı Bahiste '7 Saniye' Vurgunu: Hesabında 192 Milyon TL’lik Para Trafiği Çıktı

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında tutuklu şüpheliye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu incelendi. Raporda, O.B.'nin hesaplarında toplam 192 milyon TL'lik para giriş ve çıkışı bulunduğu, ayrıca yüksek tutarlı para transferleri yaptığı tespit edildi. Ortaya çıkan rakam, şirketlerin bildirdiği 12 milyon TL'lik zararın çok üzerinde bir para hareketine işaret ediyor.

Mali hareketlerin incelenmesiyle soruşturma genişletildi ve tutuklu şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi daha belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim 2026'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüphelinin tamamını yakaladı.