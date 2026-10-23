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Canlı Bahiste '7 Saniye' Vurgunu: Hesabında 192 Milyon TL’lik Para Trafiği Çıktı

Canlı Bahiste '7 Saniye' Vurgunu: Hesabında 192 Milyon TL’lik Para Trafiği Çıktı

yasa dışı bahis
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 09:58
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İstanbul'da yasal bahis sitelerine altyapı sağlayan bir spor verisi firmasında çalışan veri analistinin, canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek şirketleri 12 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. MASAK incelemesinde şüphelinin hesaplarında 192 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Soruşturmanın yeni aşamasında 8 kişi daha gözaltına alındı.

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Veri analisti, tenis ve voleybol maçlarında canlı bahisleri 7 saniye geç açtı.

Veri analisti, tenis ve voleybol maçlarında canlı bahisleri 7 saniye geç açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen soruşturma, canlı bahis sisteminin içeriden nasıl manipüle edildiğini gün yüzüne çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, bahis altyapısındaki 7 saniyelik bir gecikmenin şirketleri ciddi zarara soktuğu belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata firmasında veri analisti olarak görev yapan O.B., başta tenis ve voleybol olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye gecikmeyle açtı. 

Tespitlere göre O.B., bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına, müsabakada skor gerçekleştikten sonra bahis oynattı. Yani sahada sonuç çoktan belli olmuşken sistem hâlâ bahis kabul ediyordu ve şüpheliler bu birkaç saniyelik açığı kazanca çevirdi.

Bu yöntemle hem Spordata'nın hem de firmanın altyapı hizmeti verdiği yasal bahis şirketlerinin toplamda 12 milyon TL zarara uğratıldığı bildirildi. O.B., 21 Temmuz 2026'da yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

MASAK raporu 192 milyon TL'lik para trafiğini ortaya koydu, 8 kişi daha gözaltına alındı.

MASAK raporu 192 milyon TL'lik para trafiğini ortaya koydu, 8 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında tutuklu şüpheliye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu incelendi. Raporda, O.B.'nin hesaplarında toplam 192 milyon TL'lik para giriş ve çıkışı bulunduğu, ayrıca yüksek tutarlı para transferleri yaptığı tespit edildi. Ortaya çıkan rakam, şirketlerin bildirdiği 12 milyon TL'lik zararın çok üzerinde bir para hareketine işaret ediyor.

Mali hareketlerin incelenmesiyle soruşturma genişletildi ve tutuklu şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi daha belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim 2026'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 8 şüphelinin tamamını yakaladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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