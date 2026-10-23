Canlı Bahiste '7 Saniye' Vurgunu: Hesabında 192 Milyon TL’lik Para Trafiği Çıktı
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İstanbul'da yasal bahis sitelerine altyapı sağlayan bir spor verisi firmasında çalışan veri analistinin, canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek şirketleri 12 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı. MASAK incelemesinde şüphelinin hesaplarında 192 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Soruşturmanın yeni aşamasında 8 kişi daha gözaltına alındı.
Veri analisti, tenis ve voleybol maçlarında canlı bahisleri 7 saniye geç açtı.
MASAK raporu 192 milyon TL'lik para trafiğini ortaya koydu, 8 kişi daha gözaltına alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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