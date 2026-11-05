800 Yıllık Camide Yeni Gizem: Tavandaki Silüet Kime Ait?

Sirer Doğan'ın adı Divriği Ulu Camii ile ilk kez anılmıyor. Gazeteci, 41 yıl önce güneş ışığının caminin kapılarına düşerek oluşturduğu namaz kılan insan gölgelerini fotoğraflamıştı.

Doğan'ın anlatımına göre bu gölgeler, yıllar sonra bir Japon araştırmacının çalışmasıyla dünyaya duyuruldu. Bugün belirli saatlerde kapılarda beliren bu gölgeleri görmek için yerli ve yabancı pek çok ziyaretçi Divriği'ye geliyor.

Ayrıca, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Anadolu'da bir kadın ve bir erkeğin birlikte yaptırdığı tek eser olarak biliniyor. Yapının üzerinde 10 bine yakın motif bulunuyor.

Motifler uzaktan simetrik görünse de yakından bakıldığında asimetrik oldukları anlaşılıyor. Üstelik her motifin yapı üzerinde başka bir benzeri yok.