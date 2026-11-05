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800 Yıllık Camide Yeni Gizem: Tavandaki Silüet Kime Ait?

800 Yıllık Camide Yeni Gizem: Tavandaki Silüet Kime Ait?

Sivas
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 11:36
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Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 800 yıldır taşıdığı sırlara bir yenisini ekledi.

Yapının kapılarında oluşan ünlü 'namaz kılan insan' gölgelerini 41 yıl önce ilk kez fotoğraflayan gazeteci Sirer Doğan, bu kez şifahanenin tavanında bir erkek silüeti görüntüledi. Doğan'a göre bu yüz, camiyi yaptıran Mengücek Beyi Ahmet Şah'a ait olabilir. 

Peki tavandaki yüz neden oraya işlenmiş olabilir?

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Anadolu'nun El Hamra'sı olarak anılıyor

Anadolu'nun El Hamra'sı olarak anılıyor

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Türkiye'deki ilk eser. Taş işçiliğiyle 'Anadolu'nun El Hamra'sı' olarak da anılıyor.

Yapı, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edildi. Cami kısmını Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah, darüşşifa yani şifahane kısmını ise eşi Melike Turan Melek yaptırdı. İnşaata 1228'de başlandı ve yapı 1243'te tamamlandı.

Eserin baş mimarı Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah. Mimarın bu yapıdan önce ya da sonra başka bir eserine rastlanmamış olması da bugün hâlâ çözülemeyen sırlar arasında.

Çekik gözlü, sarkık bıyıklı bir erkek yüzü

Çekik gözlü, sarkık bıyıklı bir erkek yüzü

Yeni gizem, yapının şifahane bölümünün tavanında. Girişteki belirli bir noktadan bakıldığında tavandaki işlemeler, çeneden yukarıya doğru görülen bir insan yüzünü andırıyor.

Silüette çekik gözlü, elmacık kemikleri belirgin ve sarkık bıyıklı bir erkek seçiliyor. Fotoğrafları çeken Sirer Doğan, bu görüntünün araştırılması gerektiğini söylüyor.

"Turan Melek, Ahmet Şah'a olan aşkından dolayı işletmiş olabilir"

"Turan Melek, Ahmet Şah'a olan aşkından dolayı işletmiş olabilir"

Doğan'ın tahminine göre silüet, camiyi yaptıran Ahmet Şah'a ait. Gazeteci, şifahaneyi yaptıran Turan Melek'in eşine duyduğu sevgi nedeniyle onun yüzünü tavana işletmiş olabileceğini düşünüyor.

55 yıllık gazetecilik hayatı boyunca yapıyı defalarca fotoğrafladığını anlatan Doğan, son restorasyonun ardından zihninde oluşan bilgilerin ışığında bu kareleri çektiğini söylüyor.

Tarihçilere göre Turan Melek, eser tamamlanmadan hayatını kaybetti.

41 yıl önce kapılardaki gölgeleri ilk o görüntülemişti

41 yıl önce kapılardaki gölgeleri ilk o görüntülemişti

Sirer Doğan'ın adı Divriği Ulu Camii ile ilk kez anılmıyor. Gazeteci, 41 yıl önce güneş ışığının caminin kapılarına düşerek oluşturduğu namaz kılan insan gölgelerini fotoğraflamıştı.

Doğan'ın anlatımına göre bu gölgeler, yıllar sonra bir Japon araştırmacının çalışmasıyla dünyaya duyuruldu. Bugün belirli saatlerde kapılarda beliren bu gölgeleri görmek için yerli ve yabancı pek çok ziyaretçi Divriği'ye geliyor.

Ayrıca, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Anadolu'da bir kadın ve bir erkeğin birlikte yaptırdığı tek eser olarak biliniyor. Yapının üzerinde 10 bine yakın motif bulunuyor.

Motifler uzaktan simetrik görünse de yakından bakıldığında asimetrik oldukları anlaşılıyor. Üstelik her motifin yapı üzerinde başka bir benzeri yok.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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