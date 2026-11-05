800 Yıllık Camide Yeni Gizem: Tavandaki Silüet Kime Ait?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 800 yıldır taşıdığı sırlara bir yenisini ekledi.
Yapının kapılarında oluşan ünlü 'namaz kılan insan' gölgelerini 41 yıl önce ilk kez fotoğraflayan gazeteci Sirer Doğan, bu kez şifahanenin tavanında bir erkek silüeti görüntüledi. Doğan'a göre bu yüz, camiyi yaptıran Mengücek Beyi Ahmet Şah'a ait olabilir.
Peki tavandaki yüz neden oraya işlenmiş olabilir?
Anadolu'nun El Hamra'sı olarak anılıyor
Çekik gözlü, sarkık bıyıklı bir erkek yüzü
"Turan Melek, Ahmet Şah'a olan aşkından dolayı işletmiş olabilir"
41 yıl önce kapılardaki gölgeleri ilk o görüntülemişti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın