7 Bin 600 Tonluk Tarihi Binayı Yürüterek Taşıdılar: Robot Ayaklar Taktılar
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Şanghay'da 85 yıllık beş katlı bir okul binası, yaklaşık 200 mobil destekten oluşan bir sistemle yürütülerek yeni konumuna taşındı. 7 bin 600 ton ağırlığındaki yapı, 18 günde 62 metre ilerledi.
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Kaynak: The Urban Developer
Şanghay'ın merkezindeki 1935 yapımı Lagena İlkokulu, yeni bir ofis kompleksine yer açmak için taşındı.
Mühendisler binayı, hidrolik desteklerin sırayla yükselip alçaldığı yürüyen makine sistemiyle hareket ettirdi.
Şirket, yöntemin raylar ve platformlarla yapılan geleneksel taşıma yöntemlerine göre süreyi yüzde 20 kısalttığını açıkladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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