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7 Bin 600 Tonluk Tarihi Binayı Yürüterek Taşıdılar: Robot Ayaklar Taktılar

7 Bin 600 Tonluk Tarihi Binayı Yürüterek Taşıdılar: Robot Ayaklar Taktılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 16:52
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Şanghay'da 85 yıllık beş katlı bir okul binası, yaklaşık 200 mobil destekten oluşan bir sistemle yürütülerek yeni konumuna taşındı. 7 bin 600 ton ağırlığındaki yapı, 18 günde 62 metre ilerledi.

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Kaynak: The Urban Developer

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Şanghay'ın merkezindeki 1935 yapımı Lagena İlkokulu, yeni bir ofis kompleksine yer açmak için taşındı.

Şanghay'ın merkezindeki 1935 yapımı Lagena İlkokulu, yeni bir ofis kompleksine yer açmak için taşındı.

Şanghay'ın Huangpu bölgesinde bulunan Lagena İlkokulu, 1935 yılında şehrin eski Fransız İmtiyaz Bölgesi'nin belediye kurulu tarafından inşa edildi. T şeklindeki beş katlı yapı, bölgede inşa edilecek ve ofis ile konut alanlarından oluşan 390 bin metrekarelik yeni ticaret merkezine yer açmak için taşındı. Okul binasının restore edilerek mirasın korunması ve kültürel eğitim merkezi olarak kullanılması planlanıyor.

Mühendisler binayı, hidrolik desteklerin sırayla yükselip alçaldığı yürüyen makine sistemiyle hareket ettirdi.

Mühendisler binayı, hidrolik desteklerin sırayla yükselip alçaldığı yürüyen makine sistemiyle hareket ettirdi.

Şanghay Evolution Shift şirketinin geliştirdiği sistem, yaklaşık 200 mobil destekten oluşuyor. Hidrolik destekler iki gruba ayrılarak sırayla yükselip alçaldı ve 7 bin 600 tonluk yapıyı adım adım ilerletti. Bina 18 gün boyunca 62 metre taşınırken yönü de 21 derece değiştirildi. Çalışmalardan önce T şeklindeki binanın çevresi kazılarak desteklerin yerleştirileceği alan açıldı. Şirketin teknik sorumlusu Lan Wuji, yöntemi binaya koltuk değneği vermeye benzetti.

Şirket, yöntemin raylar ve platformlarla yapılan geleneksel taşıma yöntemlerine göre süreyi yüzde 20 kısalttığını açıkladı.

Huangpu bölge yönetimi, yürüyen makine teknolojisinin Şanghay'da tarihi bir yapıyı taşımak için ilk kez kullanıldığını bildirdi. Projenin maliyeti açıklanmadı. Lan, her projenin ayrı fiyatlandırıldığını ve tarihi yapıyı her koşulda koruma zorunluluğu nedeniyle bunun referans alınamayacağını, ancak genel olarak yıkıp yeniden inşa etmekten daha ucuz olduğunu söyledi. Şanghay'da daha önce 1930 yapımı Şanghay Konser Salonu 2003'te 66 metre, 1930'lardan kalma altı katlı bir depo 2013'te 38 metre taşınmış, 2018'de ise Hongkou bölgesinde 90 yıllık bir bina yerinden oynatılmıştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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