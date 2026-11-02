7 Bin 600 Tonluk Tarihi Binayı Yürüterek Taşıdılar: Robot Ayaklar Taktılar

Huangpu bölge yönetimi, yürüyen makine teknolojisinin Şanghay'da tarihi bir yapıyı taşımak için ilk kez kullanıldığını bildirdi. Projenin maliyeti açıklanmadı. Lan, her projenin ayrı fiyatlandırıldığını ve tarihi yapıyı her koşulda koruma zorunluluğu nedeniyle bunun referans alınamayacağını, ancak genel olarak yıkıp yeniden inşa etmekten daha ucuz olduğunu söyledi. Şanghay'da daha önce 1930 yapımı Şanghay Konser Salonu 2003'te 66 metre, 1930'lardan kalma altı katlı bir depo 2013'te 38 metre taşınmış, 2018'de ise Hongkou bölgesinde 90 yıllık bir bina yerinden oynatılmıştı.