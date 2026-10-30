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Eşi Benzeri Olmayan Kasaba: Evlerinin Duvarlarında 72 Bin Ton Elmas Saklı

Eşi Benzeri Olmayan Kasaba: Evlerinin Duvarlarında 72 Bin Ton Elmas Saklı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:01
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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki tarihi Nördlingen kasabası, 15 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan dev bir gök taşının açtığı krater içinde yer alıyor. Çarpışma anındaki aşırı basınç sayesinde oluşan ve kule, kilise ile surların inşasında kullanılan taşlarda mikroskobik elmaslar bulunduğu bilimsel analizlerle ortaya kondu.

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Kaynak: Smithsonian Magazine

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Nördlingen kasabası, 15 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan gök taşının açtığı 24 kilometrelik kraterin merkezinde yer alıyor.

Nördlingen kasabası, 15 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan gök taşının açtığı 24 kilometrelik kraterin merkezinde yer alıyor.

Miyosen döneminde saatte on binlerce kilometre hızla bölgeye çarpan dev gök taşı, yerkabuğunda yüzlerce metre derinliğinde devasa bir çöküntü oluşturdu. Orta Çağ insanları 9. yüzyıldan itibaren bu doğal dairesel çanağın tabanını son derece korunaklı bularak Nördlingen kasabasını inşa etmeye başladı.

Yüzyıllar boyunca sönmüş bir yanardağ sanılan yerleşimin zeminindeki jeolojik yapının aslında bir meteor krateri olduğu ancak 1960 yılında gerçekleştirilen detaylı mikroskobik incelemeler sonucunda kanıtlandı.

Çarpma anındaki aşırı basınç, kasabanın yapı taşlarında mikroskobik elmasların oluşmasına yol açtı.

Çarpma anındaki aşırı basınç, kasabanın yapı taşlarında mikroskobik elmasların oluşmasına yol açtı.

Çarpma anında oluşan hayal bile edilemeyecek kadar yüksek basınç ve sıcaklık, yeraltındaki karbon katmanlarını şok metamorfizmasına uğratarak 'suevit' adı verilen özel bir çarpma taşına dönüştürdü. Orta Çağ taş ustaları, başta kentin mimari simgesi olan Aziz George Kilisesi olmak üzere neredeyse tüm yapıları bu yerel ocaklardan çıkardıkları bloklarla inşa etti.

Bilimsel analizlere göre kasabada ve çevresinde yaklaşık 72 bin ton mikroskobik elmas bulunduğu tahmin ediliyor. Çıplak gözle fark edilemeyecek kadar küçük olan bu parçacıklar, yapılara gün ışığında belirli açılardan bakıldığında fark edilen hafif bir parıltı kazandırıyor.

Kraterin zemini Ay yüzeyine benzediği için NASA, astronotlarını eğitim için Nördlingen'e gönderdi.

Kraterin zemini Ay yüzeyine benzediği için NASA, astronotlarını eğitim için Nördlingen'e gönderdi.

Kenti 14. yüzyıldan beri çepeçevre saran savunma tahkimatı, doğrudan meteor kraterinin dairesel geometrisini takip eden bir hatta yükseliyor. Nördlingen, Almanya sınırları içinde savunma surları, kuleleri ve yürüyüş yolları bütünüyle sağlam kalan nadir Orta Çağ yerleşimlerinden biri olarak korunuyor.

Nördlinger Ries kraterinin zemin yapısı, Ay yüzeyindeki krater morfolojisi ve kayaç yapısıyla büyük bir benzerlik gösteriyor. Bu özellik nedeniyle NASA, Apollo 14 ve Apollo 16 seferlerinden önce astronotlarını jeolojik saha tatbikatı yapmaları için Nördlingen'e gönderdi. Mürettebat, Ay'dan toplayacakları taş örneklerini doğru teşhis edebilmek amacıyla kasabanın krater tabanında ve elmaslı taş ocaklarında haftalar süren saha eğitimlerini tamamladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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