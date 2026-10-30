Eşi Benzeri Olmayan Kasaba: Evlerinin Duvarlarında 72 Bin Ton Elmas Saklı

Çarpma anında oluşan hayal bile edilemeyecek kadar yüksek basınç ve sıcaklık, yeraltındaki karbon katmanlarını şok metamorfizmasına uğratarak 'suevit' adı verilen özel bir çarpma taşına dönüştürdü. Orta Çağ taş ustaları, başta kentin mimari simgesi olan Aziz George Kilisesi olmak üzere neredeyse tüm yapıları bu yerel ocaklardan çıkardıkları bloklarla inşa etti.

Bilimsel analizlere göre kasabada ve çevresinde yaklaşık 72 bin ton mikroskobik elmas bulunduğu tahmin ediliyor. Çıplak gözle fark edilemeyecek kadar küçük olan bu parçacıklar, yapılara gün ışığında belirli açılardan bakıldığında fark edilen hafif bir parıltı kazandırıyor.