Eşi Benzeri Olmayan Kasaba: Evlerinin Duvarlarında 72 Bin Ton Elmas Saklı
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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki tarihi Nördlingen kasabası, 15 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan dev bir gök taşının açtığı krater içinde yer alıyor. Çarpışma anındaki aşırı basınç sayesinde oluşan ve kule, kilise ile surların inşasında kullanılan taşlarda mikroskobik elmaslar bulunduğu bilimsel analizlerle ortaya kondu.
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Kaynak: Smithsonian Magazine
Nördlingen kasabası, 15 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan gök taşının açtığı 24 kilometrelik kraterin merkezinde yer alıyor.
Çarpma anındaki aşırı basınç, kasabanın yapı taşlarında mikroskobik elmasların oluşmasına yol açtı.
Kraterin zemini Ay yüzeyine benzediği için NASA, astronotlarını eğitim için Nördlingen'e gönderdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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