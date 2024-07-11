Bağırlarına Yar Diye Oyunları Basan Oyuncular Kalp Kırıklıklarının İlacı Oyunlarını Paylaştılar
Bağırlarına Yar Diye Oyunları Basan Oyuncular Kalp Kırıklıklarının İlacı Oyunlarını Paylaştılar
Hayatın yorduğu yetmiyormuş gibi bir de gönül işlerinin yorduğu oyuncular yara bandı niyetine kullandıkları oyunları göstererek yeni bir akım başlattılar.
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Hayatın en çok bunalttığı dönemde tecili yakıp askere gitmenin oyun dünyasındaki karşılığı da COD'a düşmektir diyebilir miyiz?
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Kadınlar için de durum farklı değil.
5 bin küsür saat kafayı kapatıp oyun oynamak benim de dertleri anca çözer gibi, çok iyi anladım o yüzden.
Hayatlarımızın okula giderken pazar kurup ders boyu "acaba item satıldı mı" diye düşündüğümüz dönemine geri ışınlanabilsek keşke.
Down by the River ile kafada dönen düşüncelerle klip çekmek...
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İşte bu adamı daha hiçbir şey üzemez. Bu kadar Souls oyunu platinleyen biri hayatta asla yenilmez, düşse de kalkmayı iyi bilir.
🫡
Bazı bataklara balıklama dalınmış diye yorumladım.
Nükleer savaşla mahvolmuş, kutuplaşmış ve yozlaşmış bir dünyayı gerçek dünyaya tercih etmek mi? Haklı.
Bir de size soralım!
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Size duygusal destek sağlayan oyun veya oyun serisi ne? Buyurun yorumlara!
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