Toplam Steam Değerleri 3,800 TL'yi Bulan Üç Şahane Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!
Toplam Steam Değerleri 3,800 TL'yi Bulan Üç Şahane Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!
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Amazon'un en büyük fırsat dönemlerinden Prime Day yaklaşırken Prime Gaming de oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
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AAA kalitesinde üç şahane oyunla karşımıza çıkacak Amazon Prime Gaming'in hediye edeceği oyunların toplam Steam fiyatları ise 3,800 TL'yi buluyor.
Üç şahane oyunu kapmak için ise süremiz bu kez biraz daha kısıtlı.
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