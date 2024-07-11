Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Toplam Steam Değerleri 3,800 TL'yi Bulan Üç Şahane Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!

Toplam Steam Değerleri 3,800 TL'yi Bulan Üç Şahane Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 12:00

Amazon bu ay üstümüze oyun boca ediyor desek yeridir! Temmuz ayının bedava oyunlarına yenilerini ekleyen Amazon Prime Gaming bu ay toplam Steam değerleri 3,800 TL'yi bulan 3 şahane oyunla daha karşımızda.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amazon'un en büyük fırsat dönemlerinden Prime Day yaklaşırken Prime Gaming de oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Amazon'un en büyük fırsat dönemlerinden Prime Day yaklaşırken Prime Gaming de oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

16 Temmuz tarihinde başlayacak Prime Day'e kadar bu ay kullanıcılarına 15 farklı oyunu ücretsiz olarak sunan Amazon 3 yeni ve birbirinden şahane oyun daha vereceğini açıkladı.

AAA kalitesinde üç şahane oyunla karşımıza çıkacak Amazon Prime Gaming'in hediye edeceği oyunların toplam Steam fiyatları ise 3,800 TL'yi buluyor.

AAA kalitesinde üç şahane oyunla karşımıza çıkacak Amazon Prime Gaming'in hediye edeceği oyunların toplam Steam fiyatları ise 3,800 TL'yi buluyor.

Steam'de 70 dolarlık fiyat etiketine sahip olan ve henüz geçtiğimiz aylarda oyuncularla buluşmuş olan Suicide Squad: Kill The Justice League'in yanında 40 dolarlık fiyat etiketine sahip Chivalry 2 de oyuncuları bekliyor olacak. Son oyunumuz ise efsane Tomb Raider serisinin 2015 çıkış oyunu Rise of the Tomb Raider.

Üç şahane oyunu kapmak için ise süremiz bu kez biraz daha kısıtlı.

Üç şahane oyunu kapmak için ise süremiz bu kez biraz daha kısıtlı.

16 Temmuz 22:00 itibariyle ücretsiz olacak üç oyunu kütüphanelerimize eklemek için 48 saat süremiz olacak. Oyunlara sahip olmak için ise Amazon Prime hesabınızı Epic Games hesabınızla bağlamanız gerektiğini de hatırlatmadan geçmeyelim.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın