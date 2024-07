Toplam Steam Değerleri 3,800 TL'yi Bulan Üç Şahane Oyun Amazon Prime Gaming'le Bedava!

Steam'de 70 dolarlık fiyat etiketine sahip olan ve henüz geçtiğimiz aylarda oyuncularla buluşmuş olan Suicide Squad: Kill The Justice League'in yanında 40 dolarlık fiyat etiketine sahip Chivalry 2 de oyuncuları bekliyor olacak. Son oyunumuz ise efsane Tomb Raider serisinin 2015 çıkış oyunu Rise of the Tomb Raider.