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Steam Fiyatı 340 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Steam Fiyatı 340 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 10:36

Perşembe günü demek bedava oyun demek! Epic Games Store bugün saat 18:00 itibariyle Steam fiyatı 340 TL'yi aşan eğlenceli bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz sunuyor.

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Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu Steam'de 10,49 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Floppy Knight oldu.

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Floppy Knights'ı bedava kapmak için yapmanız gerekenler çok basit. Epic Games Store'a hesabınızla giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'bedava oyunlar' kısmından oyunu bulup tıkladıktan sonra oyun sayfasındaki 'yükle' butonuna tıklayın. Ardından yönlendirildiğiniz yeni sayfada ise 'sipariş ver' diyerek oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Elinizi çabuk tutun!

Elinizi çabuk tutun!

Zira oyunumuz kısa bir süre için ücretsiz olacak. 11 Temmuz saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunumuz 18 Temmuz saat 18:00'de yerini bir başka oyuna bırakacak. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.

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