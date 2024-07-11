Steam Fiyatı 340 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Zira oyunumuz kısa bir süre için ücretsiz olacak. 11 Temmuz saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunumuz 18 Temmuz saat 18:00'de yerini bir başka oyuna bırakacak. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.