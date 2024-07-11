Steam Fiyatı 340 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!
Steam Fiyatı 340 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!
Perşembe günü demek bedava oyun demek! Epic Games Store bugün saat 18:00 itibariyle Steam fiyatı 340 TL'yi aşan eğlenceli bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu Steam'de 10,49 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Floppy Knight oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?
Elinizi çabuk tutun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın