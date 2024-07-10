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Yeni Oyunlar Ekleniyor: PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Sızdırıldı

Yeni Oyunlar Ekleniyor: PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Sızdırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 14:39

Sony PlayStation Plus'a temmuz ayında beş yeni oyun daha eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız kaynağa göre yeni oyunlar yolda!

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Temmuz ayının PlayStation Plus oyunlarını zayıf bulanlardansanız Sony cephesinden gelen sızıntılar keyfinizi yerine getirebilir.

Temmuz ayının PlayStation Plus oyunlarını zayıf bulanlardansanız Sony cephesinden gelen sızıntılar keyfinizi yerine getirebilir.

Temmuz ayında PlayStation Plus kataloğuna eklenen Borderlands 3, Among Us ve NHL 24'ün yanısıra sızıntılar bu ay kataloğa beş yeni oyun daha ekleneceğine işaret ediyor.

Sızıntılara göre beş yeni oyun daha temmuz ayının geri kalanında PlayStation Plus'a eklenecek.

Sızıntılara göre beş yeni oyun daha temmuz ayının geri kalanında PlayStation Plus'a eklenecek.

Oyun dünyasının her kolundan yaptığı isabetli sızıntıları ile tanıdığımız Dealabs yazarı bilbill-kun'a göre temmuz ayı içerisinde PlayStation Plus kullanıcıları beş yeni oyuna daha kavuşacaklar.

Sızıntıya göre PlayStation Plus'a eklenecek oyunlar şöyle:

Sızıntıya göre PlayStation Plus'a eklenecek oyunlar şöyle:

  • Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

  • Remnant 2

  • Mount & Blade 2: Bannerlord

  • No More Heroes 3

  • Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

  • Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition

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