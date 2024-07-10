Yeni Oyunlar Ekleniyor: PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Sızdırıldı
Yeni Oyunlar Ekleniyor: PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Sızdırıldı
Sony PlayStation Plus'a temmuz ayında beş yeni oyun daha eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız kaynağa göre yeni oyunlar yolda!
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Temmuz ayının PlayStation Plus oyunlarını zayıf bulanlardansanız Sony cephesinden gelen sızıntılar keyfinizi yerine getirebilir.
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Sızıntılara göre beş yeni oyun daha temmuz ayının geri kalanında PlayStation Plus'a eklenecek.
Sızıntıya göre PlayStation Plus'a eklenecek oyunlar şöyle:
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