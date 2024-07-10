Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya İndirimlerde Neler Aldı?
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya İndirimlerde Neler Aldı?
Steam'in en büyük indirim dönemlerinden Yaz İndirimleri'nin son günlerine girmişken gelin tüm dünyadaki oyuncular bu dönemi nasıl değerlendirmişler hep birlikte bakalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.
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1. Elden Ring yeniden listelerin tepesinde.
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2. Baldur's Gate 3 de oyuncuların Steam Yaz İndirimleri boyunca gözlerini ayırmadıkları oyunlardan oldu.
3. Bu hafta Elden Ring dominasyonunda geçti desek yeri.
Listenin geri kalanı şöyle:
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