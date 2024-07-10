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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya İndirimlerde Neler Aldı?

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya İndirimlerde Neler Aldı?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 10:40

Steam'in en büyük indirim dönemlerinden Yaz İndirimleri'nin son günlerine girmişken gelin tüm dünyadaki oyuncular bu dönemi nasıl değerlendirmişler hep birlikte bakalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.

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1. Elden Ring yeniden listelerin tepesinde.

1. Elden Ring yeniden listelerin tepesinde.

Zorluğu kadar müthiş atmosferi ve dünyası ile de hayranların bayıldığı Elden Ring Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 40 dolar yerine 28 dolara düşünce oyuncuklar da fırsatı kaçırmadılar. Shadow of Erdtree DLC'sinin rüzgarını da arkasına alan Elden Ring bu hafta zirveye oturmayı başardı.

2. Baldur's Gate 3 de oyuncuların Steam Yaz İndirimleri boyunca gözlerini ayırmadıkları oyunlardan oldu.

2. Baldur's Gate 3 de oyuncuların Steam Yaz İndirimleri boyunca gözlerini ayırmadıkları oyunlardan oldu.

Yılın en çok konuşulan ve bol bol övülen oyunlarından Baldur's Gate 3 hakkında zaten ne söylesek az kalır. Her bir adımından detay ve özen fışkıran, yalnızca son yılların değil belki de tüm zamanların en iyi RPG'leri arasına girebilecek Baldur's Gate 3 %20'lik indirimle 28 dolarlık fiyat etiketine sahip.

3. Bu hafta Elden Ring dominasyonunda geçti desek yeri.

3. Bu hafta Elden Ring dominasyonunda geçti desek yeri.

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan Elden Ring DLC'si Shadow of Erdtree beklentileri fazlasıyla karşıladı. Kimi oyuncular tarafından zorluğuyla eleştirilen ve Steam'de olumsuz yorum yağmuruna tutulan Shadow of Erdtree çok satanlar listelerinde daha ne kadar kalacak birlikte göreceğiz.

Listenin geri kalanı şöyle:

Listenin geri kalanı şöyle:

  • Chained Together

  • Cyberpunk 2077

  • Forza Horizon 4

  • Red Dead Redemption 2

  • GTA 5

  • EA Sports FC 24

  • The Witcher 3

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