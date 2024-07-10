Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya İndirimlerde Neler Aldı?

Yılın en çok konuşulan ve bol bol övülen oyunlarından Baldur's Gate 3 hakkında zaten ne söylesek az kalır. Her bir adımından detay ve özen fışkıran, yalnızca son yılların değil belki de tüm zamanların en iyi RPG'leri arasına girebilecek Baldur's Gate 3 %20'lik indirimle 28 dolarlık fiyat etiketine sahip.