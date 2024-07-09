Oyuncuları İnim İnim İnleten Elden Ring Hakkında Yapılmış Sitem ve Mizah Dolu Yorumlar
Oyuncuları İnim İnim İnleten Elden Ring Hakkında Yapılmış Sitem ve Mizah Dolu Yorumlar
Oyuncular olarak acı çekmekten ne kadar zevk alabileceğimizi diğer Souls oyunları gibi bizlere bir kez daha hatırlatan Elden Ring hakkında hem mizah hem de sitem dolu yorumlar oyunun adeta minik bir özeti gibi. Gelin hayatlarında yemedikleri dayağı Malenia'dan yiyen oyuncuların Elden Ring hakkında söylediklerine bir bakalım.
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Aynı sıradan yaratıktan 8. kez dayak yiyince insan hayattan bi' soğuyor tabi.
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ARKADAŞLAR SİZİN AMACINIZ NE TAM OLARAK? NE OLSUN İSTİYORSUNUZ?
Yüzüklerin Efendisi ve Elden Ring benzerliğinden bahsedeceksek Mordor'dan başlayalım.
Peştemal sosa mı takılayım, oyuncuların birbirlerine fake attığı mesajlara yapılan siteme mi hak vereyim arada kaldım.
Yapamadığımız ikinci şeyi okumak kahretti.
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😂
800k Yasuo oynayanların delüzyon seviyesi:
Elden Ring oynayanlara antidepresan ve psikolojik destek konusunda acil karar alınmalı.
Elden Ring'i bitiren kişi zaten bir nevi ermiş olduğu için iş hayatında neyle karşılaşırsa karşılaşsın sakin kalabilir. Mantıklı.
Tabi, hatta Malenia'yı ilk beş denemesinde kesene plaket dahi veriliyormuş.
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