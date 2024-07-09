Oyuncuları İnim İnim İnleten Elden Ring Hakkında Yapılmış Sitem ve Mizah Dolu Yorumlar

Oyuncular olarak acı çekmekten ne kadar zevk alabileceğimizi diğer Souls oyunları gibi bizlere bir kez daha hatırlatan Elden Ring hakkında hem mizah hem de sitem dolu yorumlar oyunun adeta minik bir özeti gibi. Gelin hayatlarında yemedikleri dayağı Malenia'dan yiyen oyuncuların Elden Ring hakkında söylediklerine bir bakalım.