Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yaz İndirimlerinde Neler Oynadık?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yaz İndirimlerinde Neler Oynadık?
Steam Yaz İndirimleri tam gaz devam ederken Türk oyuncular da bu dönemde ellerini korkak alıştırmıyorlar. Gelin Steam Yaz İndirimleri'nde ülkemizdeki oyuncuların neler tercih ettiklerine bir bakalım.
Listeye oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.
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1. Hem yeni DLC'nin hem de indirimlerin rüzgarı Elden Ring'e fena yaradı.
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2. EA Sports FC 24'ü de indirimler yeniden hareketlendirdi.
3. Fahri milli terapimiz Euro Truck Simulator 2'yi yıllar hala eskitebilmiş değil.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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