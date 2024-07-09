Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yaz İndirimlerinde Neler Oynadık?

40 dolarlık fiyat etiketine sahip Elden Ring %30 indirimle 28 dolara düşünce biz de fırsatı kaçırmadık haliyle. Yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödülü kucaklayan, son yılların en çok dikkat çeken yapımlarından Elden Ring Souls türüne aşina olmayan oyuncuları dahi kendine çekmeye devam ediyor.