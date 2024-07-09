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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yaz İndirimlerinde Neler Oynadık?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Yaz İndirimlerinde Neler Oynadık?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 11:32

Steam Yaz İndirimleri tam gaz devam ederken Türk oyuncular da bu dönemde ellerini korkak alıştırmıyorlar. Gelin Steam Yaz İndirimleri'nde ülkemizdeki oyuncuların neler tercih ettiklerine bir bakalım.

Listeye oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.

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1. Hem yeni DLC'nin hem de indirimlerin rüzgarı Elden Ring'e fena yaradı.

1. Hem yeni DLC'nin hem de indirimlerin rüzgarı Elden Ring'e fena yaradı.

40 dolarlık fiyat etiketine sahip Elden Ring %30 indirimle 28 dolara düşünce biz de fırsatı kaçırmadık haliyle. Yılın oyunu da dahil olmak üzere pek çok ödülü kucaklayan, son yılların en çok dikkat çeken yapımlarından Elden Ring Souls türüne aşina olmayan oyuncuları dahi kendine çekmeye devam ediyor.

2. EA Sports FC 24'ü de indirimler yeniden hareketlendirdi.

2. EA Sports FC 24'ü de indirimler yeniden hareketlendirdi.

EA Sports FC 25'in ilk söylentileri ve sızıntıları yavaş yavaş önümüze düşüp oyunun ayak seslerini bize duyururlarken serinin şimdilik son oyunu olan FC 24 hala kan kaybetmiyor. Elbette indirimlerin de etkisiyle dört sıra birden yükselen EA Sports FC 24 %80'lik dev indirimle 14 dolardan satılıyor.

3. Fahri milli terapimiz Euro Truck Simulator 2'yi yıllar hala eskitebilmiş değil.

3. Fahri milli terapimiz Euro Truck Simulator 2'yi yıllar hala eskitebilmiş değil.

12 yılı ardında bırakmış Euro Truck Simulator 2 ülkemizde hala bir hayli popüler. Avrupa'nın huzurlu manzaraları eşliğinde o şehir senin bu kasaba benim mal taşıdığımız ve bu sırada kendimizi gerçek bir tır şoförü gibi hissettiğimiz oyun %90'lık indirimle yalnızca 1 dolardan satılıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Elden Ring: Shadow of Erdtree

  • Chained Together

  • Baldur's Gate 3

  • GTA V

  • Red Dead Redemption 2

  • Forza Horizon 4

  • Lossless Scaling

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