Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz En İyi Korku Oyunları
Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz En İyi Korku Oyunları
Bir zamanlar heyecanla cüzdanlarımızı boşaltmak için beklediğimiz Steam Yaz İndirimleri platformun TL desteğini kesmesinin ardından bizler için aynı heyecanda geçmese de hala değerlendirebileceğimiz harika fırsatlar var! Gelin Steam Yaz İndirimleri bitmeden 5 dolar ve altına alabileceğiniz en iyi korku oyunlarının bazılarına bir bakalım.
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1. Demonologist - 3,99 Dolar
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2. Escape the Backrooms - 4,63Dolar
3. Scorn - 4,74 Dolar
4. The Complex - 2,23 Dolar
5. Kholat - 2,62 Dolar
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Stean Yaz İndirimleri'nden 5 dolar ve altına alabileceğiniz diğer korku oyunlarından bazıları ise şöyle:
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