Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz En İyi Korku Oyunları

Bir zamanlar heyecanla cüzdanlarımızı boşaltmak için beklediğimiz Steam Yaz İndirimleri platformun TL desteğini kesmesinin ardından bizler için aynı heyecanda geçmese de hala değerlendirebileceğimiz harika fırsatlar var! Gelin Steam Yaz İndirimleri bitmeden 5 dolar ve altına alabileceğiniz en iyi korku oyunlarının bazılarına bir bakalım.