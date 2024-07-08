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Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz En İyi Korku Oyunları

Steam Yaz İndirimleri'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz En İyi Korku Oyunları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 12:40

Bir zamanlar heyecanla cüzdanlarımızı boşaltmak için beklediğimiz Steam Yaz İndirimleri platformun TL desteğini kesmesinin ardından bizler için aynı heyecanda geçmese de hala değerlendirebileceğimiz harika fırsatlar var! Gelin Steam Yaz İndirimleri bitmeden 5 dolar ve altına alabileceğiniz en iyi korku oyunlarının bazılarına bir bakalım.

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1. Demonologist - 3,99 Dolar

2. Escape the Backrooms - 4,63Dolar

3. Scorn - 4,74 Dolar

4. The Complex - 2,23 Dolar

5. Kholat - 2,62 Dolar

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Stean Yaz İndirimleri'nden 5 dolar ve altına alabileceğiniz diğer korku oyunlarından bazıları ise şöyle:

Stean Yaz İndirimleri'nden 5 dolar ve altına alabileceğiniz diğer korku oyunlarından bazıları ise şöyle:

  • Hello Neighbor 14,99 Dolar - 2,99 Dolar

  • Conarium 10,49 Dolar - 2,09 Dolar

  • Lust for Darkness 14,99 Dolar - 1,49 Dolar

  • The Chant 14,99 Dolar - 2,99 Dolar

  • Happy's Humble Burger Farm 10,49 Dolar - 2,62 Dolar

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