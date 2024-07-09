Steam'de Sevilen Oyun Ücretli Oluyor: Ücretsiz Sahip Olmak İçin Son Şans

Hala oynaması ücretsizken oyunu Steam kütüphanenize eklerseniz oyun ücretli olduktan sonra da oyunun tadını çıkartabileceğinizi hatırlatalım ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira geliştirici tarafından yapılan açıklamada oyunun ne zaman ücretli olacağı açıklanmış değil.