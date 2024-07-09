Steam'de Sevilen Oyun Ücretli Oluyor: Ücretsiz Sahip Olmak İçin Son Şans
Steam'de Sevilen Oyun Ücretli Oluyor: Ücretsiz Sahip Olmak İçin Son Şans
Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve olumlu yorumlarıyla dikkat çeken Pizza Hero'yu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için son şans!
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Steam'de oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve kullanıcılardan topladığı olumlu yorumlarla dikkat çeken Pizza Hero kısa süre sonra ücretli olacak.
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Pizza Hero'yu ücretsiz olarak kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.
Peki oyuna ücretsiz biçimde nasıl sahip olacağız?
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