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Steam'de Sevilen Oyun Ücretli Oluyor: Ücretsiz Sahip Olmak İçin Son Şans

Steam'de Sevilen Oyun Ücretli Oluyor: Ücretsiz Sahip Olmak İçin Son Şans

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 17:37

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve olumlu yorumlarıyla dikkat çeken Pizza Hero'yu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için son şans!

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Steam'de oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve kullanıcılardan topladığı olumlu yorumlarla dikkat çeken Pizza Hero kısa süre sonra ücretli olacak.

Pizza Hero'yu ücretsiz olarak kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.

Hala oynaması ücretsizken oyunu Steam kütüphanenize eklerseniz oyun ücretli olduktan sonra da oyunun tadını çıkartabileceğinizi hatırlatalım ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira geliştirici tarafından yapılan açıklamada oyunun ne zaman ücretli olacağı açıklanmış değil.

Peki oyuna ücretsiz biçimde nasıl sahip olacağız?

Kısa süre sonra ücretli olacak Pizza Hero'yu kütüphanenize eklemek için tek yapmanız gereken Steam'de oyunun sayfasına giderek 'Oyunu oyna' butonuna tıklamak. Ardından oyun kütüphanenize eklenecek ve sonsuza dek sizin olacak!

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