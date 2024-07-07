Steam Değeri 340 TL'yi Alan Hitman: Absolution Prime Gaming ile Bedava

Oyun dünyasının en meşhur suikastçılarından Ajan 47 bir kez daha karşımızda. Gizlilik ve aksiyonu her zamanki gibi harika biçimde harmanlayan oyun Amazon Prime aboneleri için kısa süre için ücretsiz ancak Amazon Prime'ı ilk ay ücretsiz, sonraki aylarda ise 29,99 TL karşılığında kullanabileceğinizi hatırlatalım.