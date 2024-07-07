Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Steam Değeri 340 TL'yi Alan Hitman: Absolution Prime Gaming ile Bedava

Steam Değeri 340 TL'yi Alan Hitman: Absolution Prime Gaming ile Bedava

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 16:52

Amazon Prime Gaming her ay olduğu gibi yine abonelerine birbirinden güzel bedava oyunlar dağıtırken Hitman: Absolution'ı kütüphanenize kalıcı olarak eklemek için kısa bir süreniz var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amazon'un aylık abonelik servisi Prime biz oyunculara da bol bol güzellik yapıyor.

Amazon'un aylık abonelik servisi Prime biz oyunculara da bol bol güzellik yapıyor.

Amazon Prime'a dahil olan Prime Gaming sayesinde her ay birbirinden farklı bedava oyunların yanında aynı zamanda farklı oyunlarda oyun içi kozmetikler ve oyun içi eşyalara da erişebiliyoruz.

Steam değeri 10,50 dolar olan, yani güncel kurla 340 TL'yi aşan sevilen oyun Hitman: Absolution da Amazon Prime aboneleri için ücretsiz.

Steam değeri 10,50 dolar olan, yani güncel kurla 340 TL'yi aşan sevilen oyun Hitman: Absolution da Amazon Prime aboneleri için ücretsiz.

Oyun dünyasının en meşhur suikastçılarından Ajan 47 bir kez daha karşımızda. Gizlilik ve aksiyonu her zamanki gibi harika biçimde harmanlayan oyun Amazon Prime aboneleri için kısa süre için ücretsiz ancak Amazon Prime'ı ilk ay ücretsiz, sonraki aylarda ise 29,99 TL karşılığında kullanabileceğinizi hatırlatalım.

Hitman: Absolution'a ücretsiz sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Hitman: Absolution'a ücretsiz sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Zira oyunu kapmak için önümüzde yalnızca üç günlük bir süre kalmış durumda. 10 Temmuz itibariyle Hitman: Absolution için sunulan fırsatın süresi dolacak. Oyunun kodunu aldıktan sonra kodunuzu GOG üzerinden etkinleştirebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın