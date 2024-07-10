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Kalkın Mahvolduk: Xbox Game Pass Fiyatlarına Yeni Zam

Kalkın Mahvolduk: Xbox Game Pass Fiyatlarına Yeni Zam

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 11:31

Oyun oynamanın ülkemizdeki en uygun yollarından olan Xbox Game Pass yine zamlandı. Abonelik fiyatlarına gelen zammın yanında bazı paketlerde de bir takım değişiklikler var.

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Oyun fiyatlarının başını alıp gittiği şu günlerde Xbox Game Pass oyunculara aylık abonelik ücreti karşılığında yüzlerce oyunluk bir kütüphaneye erişim imkanı sunuyor.

Oyun fiyatlarının başını alıp gittiği şu günlerde Xbox Game Pass oyunculara aylık abonelik ücreti karşılığında yüzlerce oyunluk bir kütüphaneye erişim imkanı sunuyor.

Farklı abonelik planları ile Xbox konsolları ve PC'de oyuncuların beğenisine sunuşan Xbox Game Pass oyuncuların favori hizmetlerinden. Tüm bunların yanında kimi çok beklenen oyunların daha ilk günden Xbox Game Pass'e eklenmesi de işin artılarından.

Xbox Game Pass aboneliklerine yeni zam.

Xbox Game Pass aboneliklerine yeni zam.

Microsoft cephesinden yapılan açıklamayla Xbox Game Pass abonelik fiyatlarında yeni bir güncellemeye gidildiği duyuruldu. Abonelik fiyatlarına yapılan zammın yanında kullanıcılara sunulan abonelik planlarında da bazı değişiklikler var.

Konsol Game Pass rafa kaldırılıyor.

Konsol Game Pass rafa kaldırılıyor.

Yalnızca Xbox konsolu kullanıcılarının erişebildiği 'Konsol için Game Pass' aboneliğine yeni abone alımı durdurulmuş durumda. ancak halihazırda aktif bir üyeliğiniz varsa sonlanana kadar kullanmaya devam edebileceksiniz. Bunun yanında 'Standart' adlı yeni bir abonelik türü de hizmete eklenmiş durumda. Türkiye fiyatı henüz belli olmayan bu abonelikle birlikte oyuncular ilk günden Game Pass'e eklenen oyunlara erişemeyecekler ancak bu oyunlar daha sonra sistemde erişilebilir olacaklar.

Yeni Xbox Game Pass fiyatları ise şöyle:

Yeni Xbox Game Pass fiyatları ise şöyle:

  • PC Game Pass PC - 159 TL - 209 TL

  • Game Pass Ultimate - 209 TL - 309 TL

  • Game Pass Core (1 Aylık) - 159 TL - 175 TL

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