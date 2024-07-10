Kalkın Mahvolduk: Xbox Game Pass Fiyatlarına Yeni Zam
Kalkın Mahvolduk: Xbox Game Pass Fiyatlarına Yeni Zam
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Oyun fiyatlarının başını alıp gittiği şu günlerde Xbox Game Pass oyunculara aylık abonelik ücreti karşılığında yüzlerce oyunluk bir kütüphaneye erişim imkanı sunuyor.
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Xbox Game Pass aboneliklerine yeni zam.
Konsol Game Pass rafa kaldırılıyor.
Yeni Xbox Game Pass fiyatları ise şöyle:
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