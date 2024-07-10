Kalkın Mahvolduk: Xbox Game Pass Fiyatlarına Yeni Zam

Yalnızca Xbox konsolu kullanıcılarının erişebildiği 'Konsol için Game Pass' aboneliğine yeni abone alımı durdurulmuş durumda. ancak halihazırda aktif bir üyeliğiniz varsa sonlanana kadar kullanmaya devam edebileceksiniz. Bunun yanında 'Standart' adlı yeni bir abonelik türü de hizmete eklenmiş durumda. Türkiye fiyatı henüz belli olmayan bu abonelikle birlikte oyuncular ilk günden Game Pass'e eklenen oyunlara erişemeyecekler ancak bu oyunlar daha sonra sistemde erişilebilir olacaklar.