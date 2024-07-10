Riot Games'in Oynaması Ücretsiz Olacak Dövüş Oyunu 2XKO'dan Braum'un Oynanış Video Paylaşıldı
Riot Games'in Oynaması Ücretsiz Olacak Dövüş Oyunu 2XKO'dan Braum'un Oynanış Video Paylaşıldı
Riot Games'in merakla beklenen ve oynaması ücretsiz olacak dövüş oyunu 2XKO'nun geliştirme aşaması devam ederken merakla beklenen yapımdan Braum karakteri için heyecanlandıran bir oynanış videosu geldi.
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League of Legends'ı yaratıp koskoca bir evrene dönüştüren Riot Games'in ellerinden çıkacak ve LoL karakterlerini birbirlerine kırdıracak 2XKO hala geliştirme aşamasında.
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Merakla beklediğimiz 2XKO'dan League of Legends'ın sevilen karakteri Braum'un yeteneklerini gözler önüne seren bir oynanış videosu paylaşıldı.
Peki 2XKO ne zaman çıkacak?
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