Riot Games'in Oynaması Ücretsiz Olacak Dövüş Oyunu 2XKO'dan Braum'un Oynanış Video Paylaşıldı

Riot Games tarafından geliştirilen diğer tüm oyunlar gibi oynaması ücretsiz olacak dövüş oyunu için elimizde henüz net bir çıkış tarihi maalesef yok. Ancak 2XKO'ya dair daha fazla detay öğrenmek için fazla da beklememiz gerekmeyecek zira oyun EVO 2024 etkinliğinde katılımcılar ve basın tarafından deneyimlenebilecek.