Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Riot Games'in Oynaması Ücretsiz Olacak Dövüş Oyunu 2XKO'dan Braum'un Oynanış Video Paylaşıldı

Riot Games'in Oynaması Ücretsiz Olacak Dövüş Oyunu 2XKO'dan Braum'un Oynanış Video Paylaşıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 15:12

Riot Games'in merakla beklenen ve oynaması ücretsiz olacak dövüş oyunu 2XKO'nun geliştirme aşaması devam ederken merakla beklenen yapımdan Braum karakteri için heyecanlandıran bir oynanış videosu geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

League of Legends'ı yaratıp koskoca bir evrene dönüştüren Riot Games'in ellerinden çıkacak ve LoL karakterlerini birbirlerine kırdıracak 2XKO hala geliştirme aşamasında.

League of Legends'ı yaratıp koskoca bir evrene dönüştüren Riot Games'in ellerinden çıkacak ve LoL karakterlerini birbirlerine kırdıracak 2XKO hala geliştirme aşamasında.

Geliştirme aşamasının erken safhalarında adı 'Project L' olarak anılan oyunumuz League of Legends evreninden sevilen karakterleri kendilerine has dövüş yetenekleri ile süsleyerek karşı karşıya getirecek. Oynaması tamamen ücretsiz olacak oyunda farklı oyun modları da bulunacak.

Merakla beklediğimiz 2XKO'dan League of Legends'ın sevilen karakteri Braum'un yeteneklerini gözler önüne seren bir oynanış videosu paylaşıldı.

Peki 2XKO ne zaman çıkacak?

Peki 2XKO ne zaman çıkacak?

Riot Games tarafından geliştirilen diğer tüm oyunlar gibi oynaması ücretsiz olacak dövüş oyunu için elimizde henüz net bir çıkış tarihi maalesef yok. Ancak 2XKO'ya dair daha fazla detay öğrenmek için fazla da beklememiz gerekmeyecek zira oyun EVO 2024 etkinliğinde katılımcılar ve basın tarafından deneyimlenebilecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın