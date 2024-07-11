Yerli Geliştiricilerin Elinden Çıkan Black State Göz Kamaştıran Bir Fragmanla Duyuruldu
Yerli Geliştiricilerin Elinden Çıkan Black State Göz Kamaştıran Bir Fragmanla Duyuruldu
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Black State'e geçmeden önce oyuna giden yolların taşlarının nasıl döşendiğinden bahsetmemiz gerek.
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Uzun bir çalışmanın ürünü olan Black State ilk fragmanıyla nihayet karşımızda!
Peki henüz ilk fragmanıyla bile oyuncuları etkilemeyi başaran Black State'in çıkış tarihi ne?
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