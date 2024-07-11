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Yerli Geliştiricilerin Elinden Çıkan Black State Göz Kamaştıran Bir Fragmanla Duyuruldu

Yerli Geliştiricilerin Elinden Çıkan Black State Göz Kamaştıran Bir Fragmanla Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 11:18

İstanbul merkezli yerli oyun stüdyosu Motion Blur tarafından geliştirilen ve ilk fragmanına nihayet kavuştuğumuz Black State beklentileri fena yükseltti.

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Black State'e geçmeden önce oyuna giden yolların taşlarının nasıl döşendiğinden bahsetmemiz gerek.

Black State'e geçmeden önce oyuna giden yolların taşlarının nasıl döşendiğinden bahsetmemiz gerek.

Ülkemizde henüz 'oyun sektörü' diye tümleşik bir şeyden dahi söz edemeyeceğimiz 2006 yılında karşımıza rakiplerinin kalitesinden hiç de geri kalmayan bir oyunla çıkan 'Son Işık' ekibi oyunculara Kabus 22'yi sunmuştu. Türk oyun sektörü için mihenk taşı niteliğindeki işlerden olan Kabus 22'yi geliştiren stüdyonun başındaki isimlerden olan Kadir Demirden ise bugün Motion Blur ile bizlere ve dünyaya Black State'i sunuyor.

Uzun bir çalışmanın ürünü olan Black State ilk fragmanıyla nihayet karşımızda!

Peki henüz ilk fragmanıyla bile oyuncuları etkilemeyi başaran Black State'in çıkış tarihi ne?

Peki henüz ilk fragmanıyla bile oyuncuları etkilemeyi başaran Black State'in çıkış tarihi ne?

Henüz ilk fragmanını gördüğümüz ve geliştirme süreci devam eden Black State için Motion Blur ekibinden gelen herhangi bir çıkış tarihi yok. Bunun yanında yalnızca PC için çıkacak oyunda Türkçe seslendirme ve altyazı olacağını da hatırlatmış olalım.

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