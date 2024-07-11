Yerli Geliştiricilerin Elinden Çıkan Black State Göz Kamaştıran Bir Fragmanla Duyuruldu

Ülkemizde henüz 'oyun sektörü' diye tümleşik bir şeyden dahi söz edemeyeceğimiz 2006 yılında karşımıza rakiplerinin kalitesinden hiç de geri kalmayan bir oyunla çıkan 'Son Işık' ekibi oyunculara Kabus 22'yi sunmuştu. Türk oyun sektörü için mihenk taşı niteliğindeki işlerden olan Kabus 22'yi geliştiren stüdyonun başındaki isimlerden olan Kadir Demirden ise bugün Motion Blur ile bizlere ve dünyaya Black State'i sunuyor.