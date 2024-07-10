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Hellblade Serisi İçin İşler Yolunda Gitmiyor: Satış Rakamları Beklenilenin Altında!

Hellblade Serisi İçin İşler Yolunda Gitmiyor: Satış Rakamları Beklenilenin Altında!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 17:31

Hellblade serisinin ikinci oyunu olan Senua's Saga için işler yolunda gitmiyor!

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Devam oyunu, beklentilerin altında kalmıştı.

Devam oyunu, beklentilerin altında kalmıştı.

İlk Hellblade oyununun ardından, ikinci oyun için ışık yakılmıştı. Daha büyük bütçe ile geliştirilecek olan bu devam oyunu, oyuncular tarafından birçok eleştriye mağruz kaldı. Beklentilerin altında kalan yapım, satış rakamları anlamında da yapımcısını mutlu etmemiş gibi görünüyor.

Satış rakamlarına dair bir istatistik ortaya atıldı.

Satış rakamlarına dair bir istatistik ortaya atıldı.
twitter.com

Sektörün içerisinde yer alan bir kullanıcı, Hellblade 2 için bir istatistik yayınladı. Verilen bu istatistiğe göre Hellblade 2, dijital ve fiziksel kopya satışlarında Amerika'da 37. sırada yer alıyor. Sadece Xbox konsolları baz alındığında ise bu sıralama 21'e kadar çıkıyor.

Game Pass etkileşimi de paylaşıldı.

Game Pass etkileşimi de paylaşıldı.

İlk günden Game Pass sistemine dahil olan Hellblade 2'nin Game Pass karnesi de ortaya çıktı. Verilen bilgilere göre Hellblade 2, Game Pass sisteminde oynanan oyunlar arasında 12. sırada bulunuyor. Onun hemen önünde ise Fallout 76 yer alıyor.

Bunun sebebi pazarlama ile alakalı olabilir.

Bunun sebebi pazarlama ile alakalı olabilir.

Sony, her çıkan özel oyununa belirli bir pazarlama bütçesi ayırıyor. Ne yazık ki Xbox tarafında bu durum çok da geçerli değil. Öyle ki Hellblade 2'nin piyasaya sürülmesinden haberi olmayan birçok oyuncu bile olabilir. Bu durum da oyunun satışlarına olumsuz olarak etki ediyor.

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