Hellblade Serisi İçin İşler Yolunda Gitmiyor: Satış Rakamları Beklenilenin Altında!

Sony, her çıkan özel oyununa belirli bir pazarlama bütçesi ayırıyor. Ne yazık ki Xbox tarafında bu durum çok da geçerli değil. Öyle ki Hellblade 2'nin piyasaya sürülmesinden haberi olmayan birçok oyuncu bile olabilir. Bu durum da oyunun satışlarına olumsuz olarak etki ediyor.