Hellblade Serisi İçin İşler Yolunda Gitmiyor: Satış Rakamları Beklenilenin Altında!
Hellblade Serisi İçin İşler Yolunda Gitmiyor: Satış Rakamları Beklenilenin Altında!
Hellblade serisinin ikinci oyunu olan Senua's Saga için işler yolunda gitmiyor!
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Devam oyunu, beklentilerin altında kalmıştı.
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Satış rakamlarına dair bir istatistik ortaya atıldı.
Game Pass etkileşimi de paylaşıldı.
Bunun sebebi pazarlama ile alakalı olabilir.
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