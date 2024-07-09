Oyun Devi 2K Duyurulmamış Bir Remake Üzerinde Çalışıyor: İhtimallerin Zenginliği Heyecanlandırdı!
Oyun Devi 2K Duyurulmamış Bir Remake Üzerinde Çalışıyor: İhtimallerin Zenginliği Heyecanlandırdı!
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Oyun kataloğu hayli zengin olan 2K Games'in yeni bir remake projesi üzerinde çalıştığını bir çalışanın LinledIn profili ortaya çıkarttı.
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2K'in hangi oyunun remake sürümü üzerinde çalıştığı bilinmese de durum başta BioShock hayranları olmak üzere hayli heyecan yarattı.
Peki diğer ihtimaller neler?
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