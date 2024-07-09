Oyun Devi 2K Duyurulmamış Bir Remake Üzerinde Çalışıyor: İhtimallerin Zenginliği Heyecanlandırdı!

İlk oyunuyla 2007 yılında tanıştığımız ve hala pek çok oyuncu tarafından oyun dünyasının en derinlikli ve felsefi olarak dolu oyunları arasında anılan BioShock'un olası bir remake ihtimali dahi hayranları heyecanlandırmaya yetse de 2K'den konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.