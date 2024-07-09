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Oyun Devi 2K Duyurulmamış Bir Remake Üzerinde Çalışıyor: İhtimallerin Zenginliği Heyecanlandırdı!

Oyun Devi 2K Duyurulmamış Bir Remake Üzerinde Çalışıyor: İhtimallerin Zenginliği Heyecanlandırdı!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 14:07

Oyun dünyasının devlerinden 2K Games'in henüz duyurulmamış bir remake projesi üzerinde çalıştığını ortaya koyan ipucu oyuncuları hayli heyecanlandırdı zira firmanın elinden çıkan efsane oyunların bolluğu ağız sulandırıyor.

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Oyun kataloğu hayli zengin olan 2K Games'in yeni bir remake projesi üzerinde çalıştığını bir çalışanın LinledIn profili ortaya çıkarttı.

Oyun kataloğu hayli zengin olan 2K Games'in yeni bir remake projesi üzerinde çalıştığını bir çalışanın LinledIn profili ortaya çıkarttı.

2K Games'te çalışan bir hareket yakalama animatörünün LinkedIn profilindeki güncellemeler keskin gözlü oyuncuların radarından kaçamadı. 2K'in henüz duyurmadığı bir remake üzerinde çalıştığı da böylece ortaya çıkmış oldu.

2K'in hangi oyunun remake sürümü üzerinde çalıştığı bilinmese de durum başta BioShock hayranları olmak üzere hayli heyecan yarattı.

2K'in hangi oyunun remake sürümü üzerinde çalıştığı bilinmese de durum başta BioShock hayranları olmak üzere hayli heyecan yarattı.

İlk oyunuyla 2007 yılında tanıştığımız ve hala pek çok oyuncu tarafından oyun dünyasının en derinlikli ve felsefi olarak dolu oyunları arasında anılan BioShock'un olası bir remake ihtimali dahi hayranları heyecanlandırmaya yetse de 2K'den konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Peki diğer ihtimaller neler?

Peki diğer ihtimaller neler?

2K Games'in kataloğu oyuncuların heyecanını haklı çıkartacak kadar zengin. BioShock serisinin yanında firma Mafia serisi, Sid Meier's oyunları ve hala oyun dünyasının en vurucu hikayeleri arasında gösterilen  Spec-Ops: The Line'ı da tozlu raflardan indirebilir.

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