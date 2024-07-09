Cities: Skylines 2 Konsol Sürümü Bir Kez Daha Ertelendi

Paradox Interactive tarafından yapılan yeni bir duyuru ile Cities: Sklines 2'nin konsol sürümlerinin bir kez daha ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamada oyunun Xbox ve PlayStation konsollarında hala hedeflenen performansa ulaşamadığı için erteleme kararı alındığı oyuncularla paylaşıldı.