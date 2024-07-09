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Cities: Skylines 2 Konsol Sürümü Bir Kez Daha Ertelendi

Cities: Skylines 2 Konsol Sürümü Bir Kez Daha Ertelendi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 12:25

Cities: Skylines 2 çıktı ancak dertleri bir türlü bitmek bilmiyor. Paradox Interactive tarafından yapılan açıklamayla Cities: Skylines 2'nin konsol sürümlerinin bir kez daha ertelendiği duyuruldu.

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Geçtiğimiz sonbahar aylarında PC'de oyuncularla buluşan Cities: Skylines 2 hala problemlerle boğuşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sonbahar aylarında PC'de oyuncularla buluşan Cities: Skylines 2 hala problemlerle boğuşmaya devam ediyor.

Oldukça sorunlu bir PC çıkışıyla ilk oyunun inşa ettiği başarılı imajı ve gidişatı baltalayan Cities: Skylines 2 özellikle performans sorunları yüzünden oyuncular tarafından yerden yere vurulmuştu.

Tüm problemlerine rağmen Cities: Skylines 2'nin konsol sürümünü bekleyen oyuncular için ise Paradox'tan kötü haberler var.

Tüm problemlerine rağmen Cities: Skylines 2'nin konsol sürümünü bekleyen oyuncular için ise Paradox'tan kötü haberler var.

Paradox Interactive tarafından yapılan yeni bir duyuru ile Cities: Sklines 2'nin konsol sürümlerinin bir kez daha ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamada oyunun Xbox ve PlayStation konsollarında hala hedeflenen performansa ulaşamadığı için erteleme kararı alındığı oyuncularla paylaşıldı.

Erteleme haberinin ardından Cities: Skylines 2'nin konsol çıkışı için henüz bir çıkış tarihi de belirtilmiş değil.

Erteleme haberinin ardından Cities: Skylines 2'nin konsol çıkışı için henüz bir çıkış tarihi de belirtilmiş değil.

Konsollar için geliştirme sürecinin ağır ancak emin adımlarla ilerlediğinden bahsedilirken yeni çıkış tarihi hedefinin ise gelecek ay duyurulacağı açıklandı. Oyunun daha öncesinde bu bahar aylarında karşımızda olacağı söylenmişken bir önceki açıklamada çıkış tarihi ekime çekilmişti.

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