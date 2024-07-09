Cities: Skylines 2 Konsol Sürümü Bir Kez Daha Ertelendi
Cities: Skylines 2 Konsol Sürümü Bir Kez Daha Ertelendi
Cities: Skylines 2 çıktı ancak dertleri bir türlü bitmek bilmiyor. Paradox Interactive tarafından yapılan açıklamayla Cities: Skylines 2'nin konsol sürümlerinin bir kez daha ertelendiği duyuruldu.
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Geçtiğimiz sonbahar aylarında PC'de oyuncularla buluşan Cities: Skylines 2 hala problemlerle boğuşmaya devam ediyor.
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Tüm problemlerine rağmen Cities: Skylines 2'nin konsol sürümünü bekleyen oyuncular için ise Paradox'tan kötü haberler var.
Erteleme haberinin ardından Cities: Skylines 2'nin konsol çıkışı için henüz bir çıkış tarihi de belirtilmiş değil.
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