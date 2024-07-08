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Cyberpunk 2077'nin Yediği Linç Phantom Liberty'e Yaramış: CDPR Dersini Böyle Almış

Cyberpunk 2077'nin Yediği Linç Phantom Liberty'e Yaramış: CDPR Dersini Böyle Almış

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 13:16

Oyun dünyasında son yılların şüphesiz en büyük hayal kırıklığı olan Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışıyla yediği linç meğer CD Project Red'e bambaşka bir şekilde yaramış.

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Oyuncular olarak büyük beklentilerle yollarını gözlediğimiz Cyberpunk 2077'nin deyim yerindeyse "kelek" çıkması hal atlatamadığımız bir travma.

Oyuncular olarak büyük beklentilerle yollarını gözlediğimiz Cyberpunk 2077'nin deyim yerindeyse "kelek" çıkması hal atlatamadığımız bir travma.

Oyunun arkasında The Witcher serisinin geliştiricisi ve oyuncu dostu tutumlarıyla tanıdığımız deneyimli stüdyo CD Project Red'in olması, geliştirme süreci boyunca verilen vaatler ve bize gösterilenlerle kurduğumuz hayaller buglarla dolu çıkışın ardından suya düşmüştü.

Cyberpunk 2077 ilk çıkışında ne kadar yerden yere vurulduysa oyunun geçtiğimiz yıl çıkan DLC paketi Phantom Liberty ise o kadar sevilmişti.

Cyberpunk 2077 ilk çıkışında ne kadar yerden yere vurulduysa oyunun geçtiğimiz yıl çıkan DLC paketi Phantom Liberty ise o kadar sevilmişti.

CD Project Red'in hatalarından ders aldığını bol bol kanıtlama fırsatı bulduğu Phantom Liberty ek paketi meğer firmanın yaşadığı kaosun ve oyuncuların tepkilerinin bir meyvesiymiş!

CD Project Red'in kıdemli isimlerinden Paweł Sasko Phantom Liberty DLC'sinin başarısının sırrının Cyberpunk 2077'de yaptıkları hatalar olduğunu açık yüreklilikle açıkladı.

CD Project Red'in kıdemli isimlerinden Paweł Sasko Phantom Liberty DLC'sinin başarısının sırrının Cyberpunk 2077'de yaptıkları hatalar olduğunu açık yüreklilikle açıkladı.

Gamescom Latam'da TheGamer'a konuşan kıdemli görev tasarımcısı 'Phantom Liberty lansmanda çok daha iyi çalıştı çünkü prodüksiyon tarzını tamamen değiştirdik; ana oyuna gelen ilk tepkiler bu kadar olumsuz olmasaydı bu mümkün olamazdı. Bu beni ve stüdyo olarak bizi değiştirdi' sözleriyle kriz sonrası küllerinden başarılı bir DLC doğuran stüdyonun sırrını da oyuncularla paylaştı.

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