Cyberpunk 2077'nin Yediği Linç Phantom Liberty'e Yaramış: CDPR Dersini Böyle Almış
Cyberpunk 2077'nin Yediği Linç Phantom Liberty'e Yaramış: CDPR Dersini Böyle Almış
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Oyuncular olarak büyük beklentilerle yollarını gözlediğimiz Cyberpunk 2077'nin deyim yerindeyse "kelek" çıkması hal atlatamadığımız bir travma.
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Cyberpunk 2077 ilk çıkışında ne kadar yerden yere vurulduysa oyunun geçtiğimiz yıl çıkan DLC paketi Phantom Liberty ise o kadar sevilmişti.
CD Project Red'in kıdemli isimlerinden Paweł Sasko Phantom Liberty DLC'sinin başarısının sırrının Cyberpunk 2077'de yaptıkları hatalar olduğunu açık yüreklilikle açıkladı.
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