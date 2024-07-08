Cyberpunk 2077'nin Yediği Linç Phantom Liberty'e Yaramış: CDPR Dersini Böyle Almış

Gamescom Latam'da TheGamer'a konuşan kıdemli görev tasarımcısı 'Phantom Liberty lansmanda çok daha iyi çalıştı çünkü prodüksiyon tarzını tamamen değiştirdik; ana oyuna gelen ilk tepkiler bu kadar olumsuz olmasaydı bu mümkün olamazdı. Bu beni ve stüdyo olarak bizi değiştirdi' sözleriyle kriz sonrası küllerinden başarılı bir DLC doğuran stüdyonun sırrını da oyuncularla paylaştı.