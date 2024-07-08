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Ünlü YouTuber MrBeast ABD Başkanı Biden'ın Koltuğuna Göz Dikti!

Ünlü YouTuber MrBeast ABD Başkanı Biden'ın Koltuğuna Göz Dikti!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 11:38

Dünyanın en büyük YouTuber'ı MrBeast'in gözü Beyaz Saray'da! Yaş sınırının düzenlenmesi halinde ABD başkanlığına aday olacağını açıklayan MrBeast'e yorumlar da gecikmedi.

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298 milyondan fazla abonesiyle YouTube'un tepesinde oturan MrBeast'i muhtemelen tanıyorsunuzdur.

298 milyondan fazla abonesiyle YouTube'un tepesinde oturan MrBeast'i muhtemelen tanıyorsunuzdur.

Milyonlar izlenen ve bol ödüllü yarışmalarının yanında hayır işleriyle de tanıdığımız 26 yaşındaki MrBeast içerikleriyle ülkemizde de bir hayli popüler.

Hatta MrBeast'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı büyük ödüllü çekilişin kazananlarından biri de ülkemizden olmuştu. 👇

MrBeast bu kez ne bol prodüksiyonlu videoları ne de hayır işleri ile gündemde. Kendisi gözünü Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına dikti!

MrBeast bu kez ne bol prodüksiyonlu videoları ne de hayır işleri ile gündemde. Kendisi gözünü Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına dikti!
twitter.com

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yaş sınırının düşürülmesi halinde ABD başkanlığına aday olacağını söyleyen MrBeast'in bu gönderisi kısa süre içinde viral oldu!

Fakat MrBeast'in ABD başkanı olabilmek için biraz daha beklemesi gerekiyor.

Fakat MrBeast'in ABD başkanı olabilmek için biraz daha beklemesi gerekiyor.

Ülkedeki mevcut yasalara göre ABD başkanı olabilmek için yaş sınırı 35. MrBeast ise henüz 26 yaşında. Ancak buna karşın kazanabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil!

Türkiye nüfusunun kabaca 3,5 katından daha fazla aboneye sahip olan MrBeast'in başkanlık adaylığı söylemi şimdiden tartışmaların da fitilini ateşlemiş durumda.

Türkiye nüfusunun kabaca 3,5 katından daha fazla aboneye sahip olan MrBeast'in başkanlık adaylığı söylemi şimdiden tartışmaların da fitilini ateşlemiş durumda.

Kimi kullanıcılar MrBeast'in şu an dahi başkanlık yarışına girse kazanabileceğini düşünürlerken kimileri ise ünlü YouTuber'ın yeterliliklerini sorgulamaya başlamış vaziyetteler. Hatta ve hatta şimdiden MrBeast'in başkanlığını desteklemek için sayfalar da açılmış durumda. Ne dersiniz, Donald Trump ve Joe Biden gibi isimlerin ardından MrBeast'in de başkanlık yarışında bir şansı olabilir mi?

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