Ünlü YouTuber MrBeast ABD Başkanı Biden'ın Koltuğuna Göz Dikti!

Kimi kullanıcılar MrBeast'in şu an dahi başkanlık yarışına girse kazanabileceğini düşünürlerken kimileri ise ünlü YouTuber'ın yeterliliklerini sorgulamaya başlamış vaziyetteler. Hatta ve hatta şimdiden MrBeast'in başkanlığını desteklemek için sayfalar da açılmış durumda. Ne dersiniz, Donald Trump ve Joe Biden gibi isimlerin ardından MrBeast'in de başkanlık yarışında bir şansı olabilir mi?