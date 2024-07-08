Ünlü YouTuber MrBeast ABD Başkanı Biden'ın Koltuğuna Göz Dikti!
Ünlü YouTuber MrBeast ABD Başkanı Biden'ın Koltuğuna Göz Dikti!
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298 milyondan fazla abonesiyle YouTube'un tepesinde oturan MrBeast'i muhtemelen tanıyorsunuzdur.
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MrBeast bu kez ne bol prodüksiyonlu videoları ne de hayır işleri ile gündemde. Kendisi gözünü Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına dikti!
Fakat MrBeast'in ABD başkanı olabilmek için biraz daha beklemesi gerekiyor.
Türkiye nüfusunun kabaca 3,5 katından daha fazla aboneye sahip olan MrBeast'in başkanlık adaylığı söylemi şimdiden tartışmaların da fitilini ateşlemiş durumda.
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