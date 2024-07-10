Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition İnceleme Dosyası

Beyond Good and Evil, dövüşçü, araştırmacı gazeteci ve pek maharetli bir casus olan Jade’e hayat vermemizi istiyor. Uzaylı istilası altında olan bir gezegende direnişçi grupla iş birliği yapan Jade, macerası boyunca yeryüzünden uzaya gidiyor; bu süreçte karşısına çıkan gariplikleri fotoğraflıyor ve envai çeşit uzaylının da hakkından geliyor. Jade’in 21 yıllık öyküsünü hala heyecan verici kılan şey ise fotoğraf makinesi ile yarattığı harikalarda yatıyor. Bu fotoğraf makinesi ve elbette oyunun diğer anlatım kasları sayesinde Beyond Good and Evil, klasik bir “dünyayı kurtaran kahraman” oyunu olmanın önüne geçiyor.

Beyond Good and Evil, kendi öyküsüne inanan, menüsünde bile Jade’i kontrol ettiğimiz bir oyun tasarımı anlayışı ile “gizemleri ortaya çıkarma” fikrini benimsiyor. Hatta bu “bir şeylerin üzerinden gizem örtüsünü kaldırma” fikri o kadar baskın ki, düşmanlarla savaşırken bile durmadan fotoğraf makinenizi açıp, ilmek ilmek örülmüş bir uzaylı komplosunu çözmek için deklanşöre basıp duracaksınız.

Gizemi çözerken yan görevler yapmak ve birbirinden enteresan seviyeler arasında sadık domuz yoldaşınız Pey’j ile omuz omuza savaşmak harika. Her ne kadar dövüş formülleri tekrara düşse ve ortada efsanevi bir sunum kalitesi olmasa da; Beyond Good and Evil her yönüyle harika bir paket. 20.yıl sürümü ise bunu 21 yıl sonra tekrar fark etmemiz için gereken her şeyi yapmış. 2003 yılında çıkan oyun o dönem hak ettiği ilgiyi görmemiş olabilir. Ancak yıllar sonra neden bir klasik haline geldiğini şimdi çok iyi anlıyorum.