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Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition İnceleme Dosyası

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition İnceleme Dosyası

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 12:32

21 yıl önce çıkan ve pek çok oyuncu için yeri hala özel yapımlardan olan Beyond Good & Evil geri döndü! Peki Ubisoft'un bilim kurgu soslu uzay macerasının yenilenmiş versiyonu Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition nasıl olmuş, gelin inceleme dosyasını birlikte açıp öğrenelim!

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Ubisoft’un bilim kurgu unsurlarıyla süslediği sevilen oyunu Beyond Good and Evil, kelimenin tam anlamıyla bir klasik olmuş ancak istenen ticari başarıya ulaşamamıştı.

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Her anı kaydeden kamerası, toraman dostu Pey’j ve asla pes etmeyen iradesiyle Jade, şimdilerde pek azımızın hatırladığı ve çok daha azımızın sevdiği bir ana karakterdi.

Şimdi Jade, gerçekleri ortaya döken büyük fotoğraf makinesi ve yüzünden tebessümü hiç eksilmeyen dostu Pey’j ile 21 yıl sonra geri dönüyor. Burada mercek altına aldığımız Beyond Good and Evil, her ne kadar 20.yıl sürümü ibaresini taşısa da aslında oyun çıkalı 21 yıl oldu. Aynı geliştirme süreci yılan hikayesine dönen Beyond Good and Evil 2 gibi, ilk oyunun 20.yıl sürümü de gecikmeli geldi.

Ubisoft'un hafızalara kazınan bilim kurgu operası geri döndü.

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Geliştirme sürecinde ne yaşandı da 1 yıllık bir rötar oldu, bilemiyoruz. Ancak yaşanan tüm pürüzler iyi ki yaşanmış da Ubisoft, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition ile çıkagelmiş. Çünkü burada hem orijinale sadık hem de üzerine binen 21 yılın yükünü atmayı nispeten başarmış bir var. Beyond Good and Evil’ın “remastered,” yani elden geçirilmiş bu sürümü, oyunu bugün oynamak için en iyi seçenek olmuş.

Jade’in 21 yıllık öyküsünü hala heyecan verici kılan şey ise fotoğraf makinesi ile yarattığı harikalarda yatıyor.

Jade’in 21 yıllık öyküsünü hala heyecan verici kılan şey ise fotoğraf makinesi ile yarattığı harikalarda yatıyor.

Beyond Good and Evil, dövüşçü, araştırmacı gazeteci ve pek maharetli bir casus olan Jade’e hayat vermemizi istiyor. Uzaylı istilası altında olan bir gezegende direnişçi grupla iş birliği yapan Jade, macerası boyunca yeryüzünden uzaya gidiyor; bu süreçte karşısına çıkan gariplikleri fotoğraflıyor ve envai çeşit uzaylının da hakkından geliyor. Jade’in 21 yıllık öyküsünü hala heyecan verici kılan şey ise fotoğraf makinesi ile yarattığı harikalarda yatıyor. Bu fotoğraf makinesi ve elbette oyunun diğer anlatım kasları sayesinde Beyond Good and Evil, klasik bir “dünyayı kurtaran kahraman” oyunu olmanın önüne geçiyor.

Beyond Good and Evil, kendi öyküsüne inanan, menüsünde bile Jade’i kontrol ettiğimiz bir oyun tasarımı anlayışı ile “gizemleri ortaya çıkarma” fikrini benimsiyor. Hatta bu “bir şeylerin üzerinden gizem örtüsünü kaldırma” fikri o kadar baskın ki, düşmanlarla savaşırken bile durmadan fotoğraf makinenizi açıp, ilmek ilmek örülmüş bir uzaylı komplosunu çözmek için deklanşöre basıp duracaksınız.

Gizemi çözerken yan görevler yapmak ve birbirinden enteresan seviyeler arasında sadık domuz yoldaşınız Pey’j ile omuz omuza savaşmak harika. Her ne kadar dövüş formülleri tekrara düşse ve ortada efsanevi bir sunum kalitesi olmasa da; Beyond Good and Evil her yönüyle harika bir paket. 20.yıl sürümü ise bunu 21 yıl sonra tekrar fark etmemiz için gereken her şeyi yapmış. 2003 yılında çıkan oyun o dönem hak ettiği ilgiyi görmemiş olabilir. Ancak yıllar sonra neden bir klasik haline geldiğini şimdi çok iyi anlıyorum.

Ne Kadar Cilalansa da…

Ne Kadar Cilalansa da…

Baştan aşağı yeniden yapılmadığı sürece Beyond Good and Evil’in 2003’te geliştirilmiş bir oyun olduğunu hissettirmemesi zor. Her ne kadar anlattığı öykü ve kamera mekaniği gibi oynanış formülleri zamansız kalsa da, platform elementleri ve kısır dövüş formülleri oyunun yaşını iyice hissettiriyor. Fakat burada remaster sürümünü yine de tebrik etmek gerek. Çünkü günümüz oyun deneyimini, (standartlarını değil); yakalamak için tüm doğru tuşlara basmış. Görsel yenilikler zaten Beyond Good and Evil’in hep ilginç görünmeyi başaran dünyasına da yeni bir hava katmış. Başarılı seviye tasarımı da görsel cilalamadan sonra iyice kendini belli etmiş. 2003 yılında çıkan bir oyunu yenileyen 20.yıl sürümü, her yeni seviyede “farklı bir yerde olduğumu” ve o yerin de hep yaşadığını hissettirdi.

20.yıl sürümü pek çok güncel remaster, yani yeniden cilalama yapımların aksine, orijinal oyunun üzerine takdiri hak eden yenilikler de getiriyor. Meraklısı oyunu PlayStation 5 ya da Xbox Series X konsolunda 4K 60 FPS’te çalıştırabiliyor. Oyunu çok seven hayranlar ise süresi saatleri aşan yapım videolarına, çıkarılan bölüm görüntülerine ve geliştirici belgesellerine de ulaşabilir. 

Oynanış tarafındaki yenilikler neyse ki görsel tarafla sınırlı değil. Yeni speedrun modu sayesinde dileyen Beyond Good and Evil macerasını daha “arcade” bir yaklaşımla deneyim edebilir. Oyunun menüsü, arayüzü ve neredeyse tüm doku kaplamaları da elden geçirilmiş. Dolayısıyla oyunu baştan sonra bitirmek, en azından kullanıcı arayüzüne katlanmak noktasında hiç de zor olmayacak. Eski oyunların pikselleşen metin kaliteleri, düşük çözünürlüklü butonları ve zayıf arayüz kalitesi bu sürümde yok. Yeni gölgelendirme efektleri ve bu tür iyileştirmeler ile Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition görsel sınavdan başarıyla geçmiş.

Böyle bir maceranın ardından yapımı yılan hikayesine dönmüş olsa da Beyond Good and Evil 2 için heyecanlanmamak elde değil.

Böyle bir maceranın ardından yapımı yılan hikayesine dönmüş olsa da Beyond Good and Evil 2 için heyecanlanmamak elde değil.

İkinci oyuna dair bir umut ışığı olmaktan öteye geçen yapım, yeni görevler ile ilk ve ikinci oyunun arasındaki potansiyel hikaye boşluğunu ustaca dolduruyor. Öyle ki oyun bittikten sonra 2.oyuna dair en son ipuçlarını araştırmaya başlamamak güç. Siz de kendinizi Reddit’in ücra köşelerinde bir umut çıkış tarihi söylentisini gözlerken bulabilirsiniz.

Devam oyununa dair size aramalar yaptıran “ilk oyun”, genelde ya çok iyi ya da çok kötü bir finale sahiptir. Eğer çok iyi biterse devamını istemeye meyilli olursunuz. Kötü bir son söz ile karşılaştığınızda da “hayır, böyle bitemez” diyerek devam oyunun hikayeye dair söyleyeceği sözleri duymak istersiniz. Beyond Good and Evil ise her zaman ilk gruptaydı.

Çünkü Jade’in bir istila ortasında dev komploları yakalaması ve hikayenin tırmanış anları hep zamansız kalacak. 21 yıl sonra gelen sürüm de bunun gayet farkında. O yüzden orijinalin üzerine iddialı şeyler inşa etmek yerine, orijinal oyunun en sevdiğimiz yanlarını başarıyla yenilemiş. Dolayısıyla geriye tüm bunların hakkını verecek iyi bir devam oyununu beklemek kalmış.

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