Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition İnceleme Dosyası

Baştan aşağı yeniden yapılmadığı sürece Beyond Good and Evil’in 2003’te geliştirilmiş bir oyun olduğunu hissettirmemesi zor. Her ne kadar anlattığı öykü ve kamera mekaniği gibi oynanış formülleri zamansız kalsa da, platform elementleri ve kısır dövüş formülleri oyunun yaşını iyice hissettiriyor. Fakat burada remaster sürümünü yine de tebrik etmek gerek. Çünkü günümüz oyun deneyimini, (standartlarını değil); yakalamak için tüm doğru tuşlara basmış. Görsel yenilikler zaten Beyond Good and Evil’in hep ilginç görünmeyi başaran dünyasına da yeni bir hava katmış. Başarılı seviye tasarımı da görsel cilalamadan sonra iyice kendini belli etmiş. 2003 yılında çıkan bir oyunu yenileyen 20.yıl sürümü, her yeni seviyede “farklı bir yerde olduğumu” ve o yerin de hep yaşadığını hissettirdi.

20.yıl sürümü pek çok güncel remaster, yani yeniden cilalama yapımların aksine, orijinal oyunun üzerine takdiri hak eden yenilikler de getiriyor. Meraklısı oyunu PlayStation 5 ya da Xbox Series X konsolunda 4K 60 FPS’te çalıştırabiliyor. Oyunu çok seven hayranlar ise süresi saatleri aşan yapım videolarına, çıkarılan bölüm görüntülerine ve geliştirici belgesellerine de ulaşabilir.

Oynanış tarafındaki yenilikler neyse ki görsel tarafla sınırlı değil. Yeni speedrun modu sayesinde dileyen Beyond Good and Evil macerasını daha “arcade” bir yaklaşımla deneyim edebilir. Oyunun menüsü, arayüzü ve neredeyse tüm doku kaplamaları da elden geçirilmiş. Dolayısıyla oyunu baştan sonra bitirmek, en azından kullanıcı arayüzüne katlanmak noktasında hiç de zor olmayacak. Eski oyunların pikselleşen metin kaliteleri, düşük çözünürlüklü butonları ve zayıf arayüz kalitesi bu sürümde yok. Yeni gölgelendirme efektleri ve bu tür iyileştirmeler ile Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition görsel sınavdan başarıyla geçmiş.