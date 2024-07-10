Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition İnceleme Dosyası
Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition İnceleme Dosyası
21 yıl önce çıkan ve pek çok oyuncu için yeri hala özel yapımlardan olan Beyond Good & Evil geri döndü! Peki Ubisoft'un bilim kurgu soslu uzay macerasının yenilenmiş versiyonu Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition nasıl olmuş, gelin inceleme dosyasını birlikte açıp öğrenelim!
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Ubisoft’un bilim kurgu unsurlarıyla süslediği sevilen oyunu Beyond Good and Evil, kelimenin tam anlamıyla bir klasik olmuş ancak istenen ticari başarıya ulaşamamıştı.
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Ubisoft'un hafızalara kazınan bilim kurgu operası geri döndü.
Jade’in 21 yıllık öyküsünü hala heyecan verici kılan şey ise fotoğraf makinesi ile yarattığı harikalarda yatıyor.
Ne Kadar Cilalansa da…
Böyle bir maceranın ardından yapımı yılan hikayesine dönmüş olsa da Beyond Good and Evil 2 için heyecanlanmamak elde değil.
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