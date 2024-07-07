GTA 5'e Neden Hikaye Odaklı DLC Gelmediği Ortaya Çıktı: Suçlu GTA Online!
GTA 5'e Neden Hikaye Odaklı DLC Gelmediği Ortaya Çıktı: Suçlu GTA Online!
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2013 yılında oyuncularla buluşan GTA 5 hala en çok satanlar listelerine girerken GTA Online'ın da bunda payı çok büyük.
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Peki hala para basan GTA 5 için neden hiç hikaye odaklı bir DLC göremedik? Sorunun yanıtını eski bir Rockstar Games çalışanı verdi.
"GTA Online çıktığında para makinası gibiydi ve insanlar onu o kadar çok seviyordu ki, bağımsız bir DLC'nin onu geride bırakacağını iddia etmek zordu."
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