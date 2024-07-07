GTA 5'e Neden Hikaye Odaklı DLC Gelmediği Ortaya Çıktı: Suçlu GTA Online!

Hikaye odaklı bir DLC'nin GTA Online kadar gelir getirmeyeceği sebebiyle Rockstar Games tarafından iptal edildiğini söyleyen Rubino iptalinden önce DLC'nin kabaca yarısının tamamlandığını ve ek paketin büyük ölçüde Trevor'a odaklandığını da dile getirdi. Şimdi geri dönüp baktığında GTA Online'a ek olarak bu DLC'nin de yapılabileceğine inandığını söyleyen Rubino ek paketle birlikte iptal edilen pek çok içeriğin sonrasında GTA Online'da kullanıldığını da sözlerine ekledi.