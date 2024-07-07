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GTA 5'e Neden Hikaye Odaklı DLC Gelmediği Ortaya Çıktı: Suçlu GTA Online!

GTA 5'e Neden Hikaye Odaklı DLC Gelmediği Ortaya Çıktı: Suçlu GTA Online!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 14:16

Ünü oyun dünyasının dahi sınırlarını aşmış GTA 5'in hikaye odaklı bir DLC'ye sahip olmamasının garip olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Bu durumun nedeni ise yıllar sonra ortaya çıktı.

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2013 yılında oyuncularla buluşan GTA 5 hala en çok satanlar listelerine girerken GTA Online'ın da bunda payı çok büyük.

2013 yılında oyuncularla buluşan GTA 5 hala en çok satanlar listelerine girerken GTA Online'ın da bunda payı çok büyük.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden GTA'nın on koca yılı çoktan devirmiş oyunu Rockstar Games için hala para basma makinası gibi işliyor. GTA Online ise oyunculara sundukları ile yıllardır popülerliğini korumayı başarıyor.

Peki hala para basan GTA 5 için neden hiç hikaye odaklı bir DLC göremedik? Sorunun yanıtını eski bir Rockstar Games çalışanı verdi.

Peki hala para basan GTA 5 için neden hiç hikaye odaklı bir DLC göremedik? Sorunun yanıtını eski bir Rockstar Games çalışanı verdi.

Rockstar Games'te altı yıl boyunca kıdemli kamera sanatçısı ve sanal görüntü yönetmeni olarak çalışan Joseph Rubino konuk olduğu SanInPlay kanalında bu sorunun yanıtını verdi. Meğer Rockstar Games Trevor'a odaklanan bir DLC üzerinde çalışıyormuş ancak GTA Online'ın müthiş gidişatı yüzünden bu DLC'nin fişi çekilmiş!

"GTA Online çıktığında para makinası gibiydi ve insanlar onu o kadar çok seviyordu ki, bağımsız bir DLC'nin onu geride bırakacağını iddia etmek zordu."

"GTA Online çıktığında para makinası gibiydi ve insanlar onu o kadar çok seviyordu ki, bağımsız bir DLC'nin onu geride bırakacağını iddia etmek zordu."

Hikaye odaklı bir DLC'nin GTA Online kadar gelir getirmeyeceği sebebiyle Rockstar Games tarafından iptal edildiğini söyleyen Rubino iptalinden önce DLC'nin kabaca yarısının tamamlandığını ve ek paketin büyük ölçüde Trevor'a odaklandığını da dile getirdi. Şimdi geri dönüp baktığında GTA Online'a ek olarak bu DLC'nin de yapılabileceğine inandığını söyleyen Rubino ek paketle birlikte iptal edilen pek çok içeriğin sonrasında GTA Online'da kullanıldığını da sözlerine ekledi.

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