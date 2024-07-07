EA Sports FC 25'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Logo ve İlk Detaylar Ortaya Çıktı
EA Sports FC 25'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Logo ve İlk Detaylar Ortaya Çıktı
Özellikle futbol tutkunu oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25'ten çıkış tarihi başta olmak üzere ilk detaylar geldi. Sızıntıların arkasında ise güvenilir bir isim var.
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Geçtiğimiz yılın sonbaharında FIFA serisine veda edip EA Sports FC ile tanışmıştık.
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Oyuncuların gözü sıradaki oyundayken isabetli sızıntılarıyla tanıdığımız "billbil-kun" EA Sports FC 25'in çıkış tarihi ve logosunu oyuncularla paylaştı.
Peki EA Sports FC 25 ne kadar olacak?
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