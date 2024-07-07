EA Sports FC 25'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Logo ve İlk Detaylar Ortaya Çıktı

EA ve FIFA arasındaki lisans anlaşmasının bitmesi ile adı oyun dünyasında efsaneye dönüşmüş FIFA serisine FIFA 23 ile veda etmiştik. EA ise çok geçmeden EA Sports FC 24 ile karşımıza çıkmıştı. Oyun yıllardır süren efsaneyi devam ettirse de teknik problemler, hatalar ve bazı diğer detaylar sebebiyle oyuncular tarafından karışık yorumlar almıştı.