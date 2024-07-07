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EA Sports FC 25'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Logo ve İlk Detaylar Ortaya Çıktı

EA Sports FC 25'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Logo ve İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 12:33

Özellikle futbol tutkunu oyuncuların merakla bekledikleri EA Sports FC 25'ten çıkış tarihi başta olmak üzere ilk detaylar geldi. Sızıntıların arkasında ise güvenilir bir isim var.

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Geçtiğimiz yılın sonbaharında FIFA serisine veda edip EA Sports FC ile tanışmıştık.

Geçtiğimiz yılın sonbaharında FIFA serisine veda edip EA Sports FC ile tanışmıştık.

EA ve FIFA arasındaki lisans anlaşmasının bitmesi ile adı oyun dünyasında efsaneye dönüşmüş FIFA serisine FIFA 23 ile veda etmiştik. EA ise çok geçmeden EA Sports FC 24 ile karşımıza çıkmıştı. Oyun yıllardır süren efsaneyi devam ettirse de teknik problemler, hatalar ve bazı diğer detaylar sebebiyle oyuncular tarafından karışık yorumlar almıştı.

Oyuncuların gözü sıradaki oyundayken isabetli sızıntılarıyla tanıdığımız "billbil-kun" EA Sports FC 25'in çıkış tarihi ve logosunu oyuncularla paylaştı.

Oyuncuların gözü sıradaki oyundayken isabetli sızıntılarıyla tanıdığımız "billbil-kun" EA Sports FC 25'in çıkış tarihi ve logosunu oyuncularla paylaştı.

Billbil-kun'un sızıntılarına göre EA Sports FC 25, 27 Eylül 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyun artık alıştığımız üzere standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümle karşımızda olacak.

Peki EA Sports FC 25 ne kadar olacak?

Peki EA Sports FC 25 ne kadar olacak?

Billbil-kun'a göre oyunun fiyatında bu yıl bir değişiklik olmayacak ve standart sürüm 69,99, ultimate sürümü ise 99,99 dolardan satılacak. Ultimate sürümle birlikte oyuncular oyuna bir hafta erkenden giriş yapabilecekler. Aynı zamanda oyunun duyurusunun da bir hafta içinde yapılacağı bilgisi sızıntılarda yer verilen detaylardan.

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