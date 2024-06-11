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Elon Musk’tan Apple’a Savaş: “Şirketlerimde Kullanılmasını Yasaklarım”

Elon Musk’tan Apple’a Savaş: “Şirketlerimde Kullanılmasını Yasaklarım”

Apple Elon Musk
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 10:19

Dünyanın en zengin insanlarının başında gelen Elon Musk, Apple’ın iPhone ve Mac’lerde kullanılan sanal asistan Siri’ye ChatGPT’nin entegre edileceği haberleri sonrasında açıklamada bulundu. Bu durumun güvenlik ihlali olduğunu söyleyen Musk, şirketlerinde tüm Apple ürünlerini yasaklayabileceğini ifade etti.

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SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Apple’ın OpenAI hamlesine tepki gösterdi.

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, Apple’ın OpenAI hamlesine tepki gösterdi.

Apple’ın yeni yaptığı duyuruya göre, OpenAI’ın sahibi olduğu sohbet robotu ChatGPT, başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine entegre edilebilecek.

Apple’ın yeni yaptığı duyuruya göre, OpenAI’ın sahibi olduğu sohbet robotu ChatGPT, başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine entegre edilebilecek.

Musk, bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda şirketlerinde tüm Apple ürünlerini yasaklayacağını ifade etti.

Musk, bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda şirketlerinde tüm Apple ürünlerini yasaklayacağını ifade etti.

Apple ürünlerinde ChatGPT’nin kullanılmasının güvenlik ihlali olacağını belirten Musk, Apple’ın müşterilerine ihanet edeceğini söyledi.

Apple ürünlerinde ChatGPT’nin kullanılmasının güvenlik ihlali olacağını belirten Musk, Apple’ın müşterilerine ihanet edeceğini söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook’un da bulunduğu sunumda, şirket geliştirdiği yapay zeka teknolojisini Siri’ye getirmeyi ve OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi de cihazlara entegre edileceği yer almıştı.

Apple CEO'su Tim Cook’un da bulunduğu sunumda, şirket geliştirdiği yapay zeka teknolojisini Siri’ye getirmeyi ve OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi de cihazlara entegre edileceği yer almıştı.

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