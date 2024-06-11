Elon Musk’tan Apple’a Savaş: “Şirketlerimde Kullanılmasını Yasaklarım”

Dünyanın en zengin insanlarının başında gelen Elon Musk, Apple’ın iPhone ve Mac’lerde kullanılan sanal asistan Siri’ye ChatGPT’nin entegre edileceği haberleri sonrasında açıklamada bulundu. Bu durumun güvenlik ihlali olduğunu söyleyen Musk, şirketlerinde tüm Apple ürünlerini yasaklayabileceğini ifade etti.