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THY, Yurt İçi Uçuşlarındaki Yolculara Ücretsiz Mesajlaşma Hizmeti Sunmaya Başladı!

THY, Yurt İçi Uçuşlarındaki Yolculara Ücretsiz Mesajlaşma Hizmeti Sunmaya Başladı!

Sosyal Medya THY İnternet
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 22:06

THY, yurt içi uçuşlarında yolcularına WhatsApp, iMessage, Messenger gibi platformlarda ücretsiz mesajlaşma hizmeti sunmaya başladı.👇

Kaynak: https://www.turkishairlines.com/tr-tr...
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Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı uçuşlarının ardından yurt içi uçuşlarında da ücretsiz internet hizmetini genişletme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı uçuşlarının ardından yurt içi uçuşlarında da ücretsiz internet hizmetini genişletme kararı aldı.

Ünlü havayolu şirketinin bugün yaptığı açıklamaya göre, bundan böyle yurt içi uçuşlarındaki yolcular da ücretsiz Wi-Fi ile sınırsız mesajlaşma hizmetinden yararlanabilecek.

Ünlü havayolu şirketinin bugün yaptığı açıklamaya göre, bundan böyle yurt içi uçuşlarındaki yolcular da ücretsiz Wi-Fi ile sınırsız mesajlaşma hizmetinden yararlanabilecek.

Söz konusu hizmet, Business Class yolcuları ve ekonomi sınıfındaki Miles&Smiles üyeleri için ücretsiz olurken, Miles&Smiles üyeliği olmayan yolcuların bu hizmete 150 TL ödemesi gerekecek.

Söz konusu hizmet, Business Class yolcuları ve ekonomi sınıfındaki Miles&Smiles üyeleri için ücretsiz olurken, Miles&Smiles üyeliği olmayan yolcuların bu hizmete 150 TL ödemesi gerekecek.

Yolcular, hizmet kapsamında uçuş modundaki cihazlarından uçak içi Wi-Fi'ye bağlanarak WhatsApp, iMessage, Messenger gibi mesajlaşma platformlarını kullanabilecek.

Yolcular, hizmet kapsamında uçuş modundaki cihazlarından uçak içi Wi-Fi'ye bağlanarak WhatsApp, iMessage, Messenger gibi mesajlaşma platformlarını kullanabilecek.

İnternete erişmek için gereken bilgiler ise THY Planet uçak içi eğlence platformunda yer alacak.

İnternete erişmek için gereken bilgiler ise THY Planet uçak içi eğlence platformunda yer alacak.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak için THY'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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