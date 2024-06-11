Apple Vision Pro'nun ABD'den Sonra Hangi Ülkelerde Satışa Çıkacağı Açıklandı!
Apple Vision Pro'nun ABD'den Sonra Hangi Ülkelerde Satışa Çıkacağı Açıklandı!
Apple, 10 Haziran tarihinde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde sevilen sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun ABD'den sonra ilk olarak hangi ülkelerde, ne zaman satışa çıkacağını açıkladı.👇
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Apple, 10 Haziran'da düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde yeni işletim sistemleri ve yapay zeka özelliklerini resmen tanıttı.
ABD merkezli teknoloji devi, düzenlenen etkinlikte geçtiğimiz sene tanıtılan sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü şirket, sevilen cihazın yaklaşık bir ay gibi bir sürede anavatanı ABD'den sonra toplam sekiz ülkede daha satışa çıkacağını duyurdu.
WWDC 2024'de yapılan açıklamaya göre, yeni Apple Vision Pro 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da, 12 Temmuz'da ise Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Almanya ve Fransa'da piyasaya sürülecek.
Apple, yeni sanal gerçeklik cihazının Türkiye'ye ne zaman ayak basacağı konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Vision Pro'nun ülkemizdeki fiyatı kaç TL olur? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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