Yeni macOS Sequoia Tanıtıldı: Artın iPhone'unuzu MacBook'unuz Üzerinden Kontrol Edebileceksiniz!
Yeni macOS Sequoia Tanıtıldı: Artın iPhone'unuzu MacBook'unuz Üzerinden Kontrol Edebileceksiniz!
Apple, 10 Haziran tarihinde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde Mac cihazları için geliştirdiği yeni işletim sistemi macOS Sequoia'yı tanıttı. İşte yeni sürüm ile birlikte gelen tüm özellikler👇
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Apple, 10 Haziran tarihinde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde Mac cihazları için geliştirdiği yeni işletim sistemi macOS 15'i tanıttı.
macOS Sequoia ismini alan yeni sürüm, Apple bilgisayarları için birçok yeni kullanışlı özelliği beraberinde getirdi.
İşte yeni macOS Sequoia ile birlikte Mac kullanıcılarına sunulan yeni uygulama ve özellikler:
Artık iPhone'lar Mac cihazları üzerinden kontrol edilebilecek.
Yeni sürüm, daha iyi bir oyun deneyimi için optimize edildi.
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Yeni "Şifreler" uygulaması ile tüm parolalar tek bir uygulamada toplanıyor.
"Öne Çıkanlar" özelliği ile ilginizi çekebilecek tüm bilgiler sizin için derlenecek.
Yeni macOS Sequoia güncellemesini alacak Mac cihazları ise şöyle:
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