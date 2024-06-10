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Yeni macOS Sequoia Tanıtıldı: Artın iPhone'unuzu MacBook'unuz Üzerinden Kontrol Edebileceksiniz!

Yeni macOS Sequoia Tanıtıldı: Artın iPhone'unuzu MacBook'unuz Üzerinden Kontrol Edebileceksiniz!

Apple
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 02:13

Apple, 10 Haziran tarihinde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde Mac cihazları için geliştirdiği yeni işletim sistemi macOS Sequoia'yı tanıttı. İşte yeni sürüm ile birlikte gelen tüm özellikler👇

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Apple, 10 Haziran tarihinde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde Mac cihazları için geliştirdiği yeni işletim sistemi macOS 15'i tanıttı.

Apple, 10 Haziran tarihinde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde Mac cihazları için geliştirdiği yeni işletim sistemi macOS 15'i tanıttı.

macOS Sequoia ismini alan yeni sürüm, Apple bilgisayarları için birçok yeni kullanışlı özelliği beraberinde getirdi.

macOS Sequoia ismini alan yeni sürüm, Apple bilgisayarları için birçok yeni kullanışlı özelliği beraberinde getirdi.

İşte yeni macOS Sequoia ile birlikte Mac kullanıcılarına sunulan yeni uygulama ve özellikler:

İşte yeni macOS Sequoia ile birlikte Mac kullanıcılarına sunulan yeni uygulama ve özellikler:

  • Uzaktan iPhone cihazlarını kontrol etmeyi sağlayan 'Devamlılık' özelliği

  • Yenilenen oyun modu desteği 

  • Yeni 'Şifreler' özelliği

  • Safari'de yeni 'Öne Çıkanlar' özelliği

Artık iPhone'lar Mac cihazları üzerinden kontrol edilebilecek.

Artık iPhone'lar Mac cihazları üzerinden kontrol edilebilecek.

Kullanıcılar, halihazırda var olan 'Devamlılık' özelliğinin daha da kullanışlı hale geldiği macOS Sequoia ile birlikte iPhone'larını Mac ekranına yansıtıp kontrol edebilecek. Kablosuz olarak kullanılabilen özellik ile tüm uygulamaları direkt bilgisayar üzerinden kullanmak mümkün olurken, iki cihaz arasında dosya transferi de yapılabilecek.

Yeni sürüm, daha iyi bir oyun deneyimi için optimize edildi.

Yeni sürüm, daha iyi bir oyun deneyimi için optimize edildi.

daha yüksek performans ve kaliteli grafikler için optimize edilen macOS Sequoia, M1 ve M2 çipli cihazlarda artık onlarca oyunu destekleyecek.

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Yeni "Şifreler" uygulaması ile tüm parolalar tek bir uygulamada toplanıyor.

Yeni "Şifreler" uygulaması ile tüm parolalar tek bir uygulamada toplanıyor.

Şifrelerin ayarlar bölümüne eklenmesini tarihe gömen macOS Sequoia, kullanıcıların tüm parolalarını tek bir panelden kontrol etmesini sağlayan yepyeni bir 'Şifreler' uygulaması ile birlikte geliyor.

"Öne Çıkanlar" özelliği ile ilginizi çekebilecek tüm bilgiler sizin için derlenecek.

"Öne Çıkanlar" özelliği ile ilginizi çekebilecek tüm bilgiler sizin için derlenecek.

Safari uygulaması için geliştirilen yeni 'Öne Çıkanlar' özelliği, yapay zeka yardımıyla kullanıcıların internette ziyaret ettiği sayfalara göre ilgisini çekebilecek tüm bilgileri kaydedecek.

Yeni macOS Sequoia güncellemesini alacak Mac cihazları ise şöyle:

Yeni macOS Sequoia güncellemesini alacak Mac cihazları ise şöyle:

  • 2019 veya sonrası iMac

  • 2017 iMac Pro

  • 2019 veya sonrası Mac Pro

  • 2022 veya sonrası Mac Studio

  • 2018 veya sonrası MacBook Air

  • 2018 veya sonrası Mac mini

  • 2018 veya sonrası MacBook Pro

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