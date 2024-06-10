Yeni macOS Sequoia Tanıtıldı: Artın iPhone'unuzu MacBook'unuz Üzerinden Kontrol Edebileceksiniz!

Kullanıcılar, halihazırda var olan 'Devamlılık' özelliğinin daha da kullanışlı hale geldiği macOS Sequoia ile birlikte iPhone'larını Mac ekranına yansıtıp kontrol edebilecek. Kablosuz olarak kullanılabilen özellik ile tüm uygulamaları direkt bilgisayar üzerinden kullanmak mümkün olurken, iki cihaz arasında dosya transferi de yapılabilecek.