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Merakla Beklenen iPadOS 18 Tanıtıldı: 14 Yıl Boyunca Beklenen Hesap Makinesi Artık iPad'lerde!

Merakla Beklenen iPadOS 18 Tanıtıldı: 14 Yıl Boyunca Beklenen Hesap Makinesi Artık iPad'lerde!

Apple iOS
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 01:33

Apple, 10 Haziran'da düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde iPad serisi için yeni işletim sistemi iPadOS 18'i tanıttı.👇

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Apple, 10 Haziran akşamı düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde iPad serisi için geliştirdiği yeni işletim sistemi iPadOS 18'i tanıttı.

Apple, 10 Haziran akşamı düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde iPad serisi için geliştirdiği yeni işletim sistemi iPadOS 18'i tanıttı.

Yeni iPadOS18, beraberinde getirdiği pek çok yeni kullanışlı özelliği ile etkinlikte büyük beğeni topladı.

Yeni iPadOS18, beraberinde getirdiği pek çok yeni kullanışlı özelliği ile etkinlikte büyük beğeni topladı.

iOS 18 ile birlikte gelen özellikleri incelemek için:

Apple'ın yeni iOS 18 ile birlikte iPad kullanıcılarına sunduğu yeni uygulamalar ve özellikler şöyle:

Apple'ın yeni iOS 18 ile birlikte iPad kullanıcılarına sunduğu yeni uygulamalar ve özellikler şöyle:

  • Yeni hesap makinesi uygulaması

  • Matematik derslerini kolaylaştıran Math Notes özelliği

  • iPad'leri uzaktan kullanmak için SharePlay özelliği

  • El yazısı kopyalamak için yeni Smart Script özelliği

  • Kişileştirilebilir duvar kağıtları ve uygulama logoları

  • Özelleştirilebilen yeni kontrol merkezi

iPad'ler ilk günden beridir beklenen hesap makinesi uygulamasına kavuştu.

iPad'ler ilk günden beridir beklenen hesap makinesi uygulamasına kavuştu.

iPadOS 18 ile birlikte iPad’ler de diğer Apple ürünleri gibi “Hesap Makinesi” uygulamasına sahip olacaklar. Yeni uygulama, iOS'a oldukça benzer bir yapıda çalışacak.

Yeni Math Notes özelliği ile her türlü matematik problemi çözülebilecek.

Yeni Math Notes özelliği ile her türlü matematik problemi çözülebilecek.

iPad modelleri, hesap makinesi ile birlikte tanıtılan yeni Math Notes özelliği ile birlikte kullanıcıların kağıda yazar gibi yazdığı matematik problemlerini otomatik olarak çözebilecek.

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Smart Script ile el yazısı farklılığı ortadan kalkıyor.

Smart Script ile el yazısı farklılığı ortadan kalkıyor.

iPadOS 18 ile birlikte hayata geçirilen bir diğer kullanışlı özellik olarak öne çıkan Smart Script, kullanıcıların notlarında yer alan el yazılarını yapay zeka aracılığı ile kopyalayabilmesine imkan tanıyor.

SharPlay ile iPad'ler uzaktan kontrol edilebilecek.

SharPlay ile iPad'ler uzaktan kontrol edilebilecek.

Söz konusu özellik ile, tanıdığımız bir kişiye yardım etmek için iPad cihazına uzaktan işaretleyebilecek ve hatta cihaza erişim sağlayabileceğiz.

Yeni iPadOS 18 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle:

Yeni iPadOS 18 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle:

  • 2019 ve sonrası iPad

  • 2019 ve sonrası iPad mini

  • 2019 ve sonrası iPad Air

  • 2018 ve sonrası iPad Pro

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