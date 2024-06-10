Merakla Beklenen iPadOS 18 Tanıtıldı: 14 Yıl Boyunca Beklenen Hesap Makinesi Artık iPad'lerde!
Merakla Beklenen iPadOS 18 Tanıtıldı: 14 Yıl Boyunca Beklenen Hesap Makinesi Artık iPad'lerde!
Apple, 10 Haziran'da düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde iPad serisi için yeni işletim sistemi iPadOS 18'i tanıttı.👇
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Apple, 10 Haziran akşamı düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde iPad serisi için geliştirdiği yeni işletim sistemi iPadOS 18'i tanıttı.
Yeni iPadOS18, beraberinde getirdiği pek çok yeni kullanışlı özelliği ile etkinlikte büyük beğeni topladı.
Apple'ın yeni iOS 18 ile birlikte iPad kullanıcılarına sunduğu yeni uygulamalar ve özellikler şöyle:
iPad'ler ilk günden beridir beklenen hesap makinesi uygulamasına kavuştu.
Yeni Math Notes özelliği ile her türlü matematik problemi çözülebilecek.
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Smart Script ile el yazısı farklılığı ortadan kalkıyor.
SharPlay ile iPad'ler uzaktan kontrol edilebilecek.
Yeni iPadOS 18 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle:
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