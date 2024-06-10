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Merakla Beklenen iOS 18 Nihayet Tanıtıldı: Öne Çıkan Yeni Özellikleri Burada!

Merakla Beklenen iOS 18 Nihayet Tanıtıldı: Öne Çıkan Yeni Özellikleri Burada!

Apple Akıllı telefon iOS
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 20:59

Apple, teknoloji severlerin merakla beklediği WWDC 2024 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 18'i, öne çıkan özellikleri ile birlikte resmen tanıttı. İşte yeni sürümün sahip olduğu kullanışlı, ilginç ve önemli tüm yenilikler👇

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Apple, bu akşam düzenlediği WWDC 2024 etkinliği ile beraber adeta teknoloji dünyasına yön verdi.

Apple, bu akşam düzenlediği WWDC 2024 etkinliği ile beraber adeta teknoloji dünyasına yön verdi.

Ünlü şirket, merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 18'i bu önemli gecede tanıtmayı unutmadı.

Ünlü şirket, merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 18'i bu önemli gecede tanıtmayı unutmadı.

Beklendiği gibi gecenin yıldızı olan iOS 18, pek çok yeni kullanışlı özelliği beraberinde getirdi.

Beklendiği gibi gecenin yıldızı olan iOS 18, pek çok yeni kullanışlı özelliği beraberinde getirdi.

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18 ile birlikte kullanıcılarına sunduğu yeni uygulamalar ve özellikler şöyle:

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18 ile birlikte kullanıcılarına sunduğu yeni uygulamalar ve özellikler şöyle:

  • Kişileştirilebilir duvar kağıtları ve uygulama logoları

  • Özelleştirilebilen yeni kontrol merkezi

  • Uygulama kitleme ve gizleme

  • iPhone'lar arası para transferi 

  • Yenilenen iMessasge uygulaması

  • Yeni oyun modu desteği

Mesajlar uygulaması baştan aşağı yenileniyor!

Mesajlar uygulaması baştan aşağı yenileniyor!

Apple, Mesajlar uygulamasına büyük bir güncelleme getirdi. Buna göre metinleri kalınlaştırma, altını çizme ve italik hale getirme özelliğini duyurdu. Ayrıca mesajlara reaksiyon verme ve patlayan mesaj baloncukları gibi yenilikler sunulacak. Uydu ile SMS desteği de yeni sürüm ile birlikte genişleyecek. Öte yandan Android ile RCS mesajlaşma desteği de sunulacak.

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Kişiye özel renklendirilebilen ve uygulama logoları ve widget'lar

Kişiye özel renklendirilebilen ve uygulama logoları ve widget'lar

iOS 18 ile birlikte kişiselleştirmeye odaklanan Apple, Kullanıcılar uygulama simgeleri ve widget’ları ekranın istedikleri bölümüne yerleştirebilecek ve logoları istediği renk filtreleri ekleyebilecek.

Yeni gizlilik özellikleri ile telefonunuzdaki uygulamalar ve hesaplar daha güvende.

Yeni gizlilik özellikleri ile telefonunuzdaki uygulamalar ve hesaplar daha güvende.

Apple ayrıca gizlilik konusuna da önemli yenilikler tanıttı. Buna göre iOS 18 ile beraber güncellenen uygulamaları kilitlemenize olanak tanıyor. Böylece diğer kişilerin uygulamaları açmak için kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Arama, Siri ve diğer uygulamalardaki bilgiler de gizlenebilecek.

Tap to Cash özelliği ile iPhone'lar arası para transferi mümkün olacak.

Tap to Cash özelliği ile iPhone'lar arası para transferi mümkün olacak.

Yeni özellik ile birlikte Apple Cüzdan uygulaması üzerinden, iki iPhone cihazı birbirine yaklaştırılarak para transferi gerçekleştirilebilecek.

Yenilenen kontrol merkezi, kullanıcılara büyük serbestlik tanıyacak.

Yenilenen kontrol merkezi, kullanıcılara büyük serbestlik tanıyacak.

Kontrol Merkezi’ne yeni özelleştirme seviyeleri ve yetenekler de geliyor. Kullanıcılar, daha büyük medya kontrolleri ve ana kontroller dahil olmak üzere birden fazla kontrol sayfası arasında kaydırma yapabilecek.

Yeni Oyun Modu uygulaması ile iPhone'larda oyun deneyimi çok daha gerçekçi olacak.

Yeni Oyun Modu uygulaması ile iPhone'larda oyun deneyimi çok daha gerçekçi olacak.

Yeni oyun modu desteği, maksimum kare hızı yakalamak için arka plan etkinliğini en aza indiriyor. Ayrıca gamepad ve AirPods için kablosuz desteği de artırıyor.

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Yenilenen Fotoğraflar uygulaması artık çok daha kullanışlı.

Yenilenen Fotoğraflar uygulaması artık çok daha kullanışlı.

Yeni işletim sistemi ile birlikte Fotoğraflar uygulaması da yeniden tasarlandı. Buna göre, fotoğraflar artık kütüphane ve tek bir ızgara ile gösterilecek. Filtre düğmesi, görselleri türüne göre daraltmanıza olanak tanıyacak. Izgaranın hemen altında yer alacak koleksiyonlar ile favori fotoğrafları da ayırabileceksiniz.

Yeni iOS 18'in ilk beta sürümü, yakın zamanda geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 ile birlikte Eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Yeni iOS 18'in ilk beta sürümü, yakın zamanda geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 ile birlikte Eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

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