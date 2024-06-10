Merakla Beklenen iOS 18 Nihayet Tanıtıldı: Öne Çıkan Yeni Özellikleri Burada!
Merakla Beklenen iOS 18 Nihayet Tanıtıldı: Öne Çıkan Yeni Özellikleri Burada!
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Apple, bu akşam düzenlediği WWDC 2024 etkinliği ile beraber adeta teknoloji dünyasına yön verdi.
Ünlü şirket, merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 18'i bu önemli gecede tanıtmayı unutmadı.
Beklendiği gibi gecenin yıldızı olan iOS 18, pek çok yeni kullanışlı özelliği beraberinde getirdi.
Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18 ile birlikte kullanıcılarına sunduğu yeni uygulamalar ve özellikler şöyle:
Mesajlar uygulaması baştan aşağı yenileniyor!
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Kişiye özel renklendirilebilen ve uygulama logoları ve widget'lar
Yeni gizlilik özellikleri ile telefonunuzdaki uygulamalar ve hesaplar daha güvende.
Tap to Cash özelliği ile iPhone'lar arası para transferi mümkün olacak.
Yenilenen kontrol merkezi, kullanıcılara büyük serbestlik tanıyacak.
Yeni Oyun Modu uygulaması ile iPhone'larda oyun deneyimi çok daha gerçekçi olacak.
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Yenilenen Fotoğraflar uygulaması artık çok daha kullanışlı.
Yeni iOS 18'in ilk beta sürümü, yakın zamanda geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 ile birlikte Eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.
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