Merakla Beklenen iOS 18 Nihayet Tanıtıldı: Öne Çıkan Yeni Özellikleri Burada!

Apple, Mesajlar uygulamasına büyük bir güncelleme getirdi. Buna göre metinleri kalınlaştırma, altını çizme ve italik hale getirme özelliğini duyurdu. Ayrıca mesajlara reaksiyon verme ve patlayan mesaj baloncukları gibi yenilikler sunulacak. Uydu ile SMS desteği de yeni sürüm ile birlikte genişleyecek. Öte yandan Android ile RCS mesajlaşma desteği de sunulacak.