Apple'dan Kötü Haber: Katlanabilir iPhone Modeli 2027'den Önce Piyasaya Sürülemeyecek!
Apple'dan Kötü Haber: Katlanabilir iPhone Modeli 2027'den Önce Piyasaya Sürülemeyecek!
Kaynak: https://www.gsmarena.com/iphone_fold_...
Son gelen bilgilere göre Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeli, şirketin zorlu kalite standartları ve personel değişikliği nedeniyle gecikecek.👇
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Henüz katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapmayan Apple'ın uzun bir süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ABD merkezli teknoloji devine yakınlığı ile bilinen pazar araştırma şirketi TrendForce, merakla beklenen katlanabilir cihazın muhtemel çıkış tarihi hakkında bilgi verdi.
TrendForce'dan gelen son bilgilere göre, 2025'in sonlarında satışa sunulacağı düşünülen yeni katlanabilir iPhone modeli sanılanın aksine 2027 yılında kadar piyasaya sürülemeyecek.
Söz konusu gecikmenin en büyük nedeni ise Apple'ın "ekran katlanabilirliği ve dayanıklılığı" konusundaki yüksek gereksinimleri.
TrendForce analistleri, şirketin telefonda kullanılacak katlanabilir ekran üzerinde testler gerçekleştirdiği ve ekran performansının henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını belirtiyor.
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Dev firmanın özellikle yeni ekranın katlama mekanizmasının dayanıklılığı konusunda yüksek standartlara erişemediği konuşuluyor.
Uzmanlara göre, söz konusu problemler nedeniyle çıkış tarihi geciken katlanabilir iPhone, 2027 yılının son aylarında raflardaki yerini alacak.
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