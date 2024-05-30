Apple ve OpenAI, Yapay Zeka Destekli Gelişmiş Bir Siri Modeli için Güçlerini Birleştirebilir!
Apple ve OpenAI, Yapay Zeka Destekli Gelişmiş Bir Siri Modeli için Güçlerini Birleştirebilir!
Kaynak: https://appleinsider.com/articles/24/...
Apple'ın, iOS 18 ile birlikte kullanıma sunacağı yapay zeka destekli yeni Siri modeli için OpenAI ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.👇
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Apple, gelecek ay ilk kez duyurmayı planladığı iOS 18 işletim sistemi ve bu işletim sistemi ile birlikte hayata geçireceği yeni yapay zeka özellikleri üzerine yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak firmanın, özellikle bulut tabanlı bazı yapay zeka modellerini geliştirmek için ünlü OpenAI şirketiyle güçlerini birleştirdiği iddia edildi.
The Information'ın yayınladığı raporlar, ikilinin ağırlıklı olarak ChatGPT modelinde yer alan önemli özellikleri sesli asistan Siri'ye aktarmak için mesai harcadığını ortaya koyuyor.
iOS 18 ile birlikte güncellenecek yeni Siri, OpenAI'ın desteği sayesinde sadece bir sesli asistan olarak değil, çevrimiçi ve gelişmiş bir sohbet robotu olarak da kullanılabilecek.
Üstelik söylentilere göre, Apple ve OpenAI işbirliği sadece Siri ile sınırlı kalmayabilir. Şirketin ilerleyen süreçte iOS'taki pek çok uygulamaya yeni yapay zeka ürünleri entegre edebileceği de mevcut iddialar arasında.
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ABD merkezli teknoloji devinin, yeni iOS 18 işletim sistemi ile birlikte hayata geçireceği yeni yapay zeka özelliklerini ve konu hakkındaki tüm detayları 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC etkinliğinde açıklamasını bekliyoruz.
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