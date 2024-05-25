Samsung'un Yeni Katlanabilir Akıllı Telefon Modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!
Samsung'un Yeni Katlanabilir Akıllı Telefon Modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.androidauthority.com/sams...
Samsung'un yaklaşan katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın lansman tarihleri internette sızdırıldı.👇
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Samsung'un merakla beklenen katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Son olarak, katlanabilir akıllı telefon pazarının yeni yıldızları için düzenlenecek tanıtım etkinliğinin tarihi, şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı.
Buna göre Samsung, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Watch 7 serisini tanıtacağı yeni Galaxy Unpacked etkinliğini temmuz ayı içerisinde gerçekleştirecek.
Kore medyasında yayınlanan son raporlar ise söz konusu etkinliğin, 10 Temmuz tarihinde Fransa'nın Paris kentinde düzenleneceğini işaret ediyor.
Merakla beklenen yeni modellerin sahip olacağı muhtemel özellikler ise şöyle:
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