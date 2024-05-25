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Samsung'un Yeni Katlanabilir Akıllı Telefon Modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Samsung'un Yeni Katlanabilir Akıllı Telefon Modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Samsung Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 16:18

Samsung'un yaklaşan katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın lansman tarihleri internette sızdırıldı.👇

Kaynak: https://www.androidauthority.com/sams...
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Samsung'un merakla beklenen katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Samsung'un merakla beklenen katlanabilir akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak, katlanabilir akıllı telefon pazarının yeni yıldızları için düzenlenecek tanıtım etkinliğinin tarihi, şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Son olarak, katlanabilir akıllı telefon pazarının yeni yıldızları için düzenlenecek tanıtım etkinliğinin tarihi, şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Buna göre Samsung, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Watch 7 serisini tanıtacağı yeni Galaxy Unpacked etkinliğini temmuz ayı içerisinde gerçekleştirecek.

Buna göre Samsung, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Watch 7 serisini tanıtacağı yeni Galaxy Unpacked etkinliğini temmuz ayı içerisinde gerçekleştirecek.

Kore medyasında yayınlanan son raporlar ise söz konusu etkinliğin, 10 Temmuz tarihinde Fransa'nın Paris kentinde düzenleneceğini işaret ediyor.

Kore medyasında yayınlanan son raporlar ise söz konusu etkinliğin, 10 Temmuz tarihinde Fransa'nın Paris kentinde düzenleneceğini işaret ediyor.

Merakla beklenen yeni modellerin sahip olacağı muhtemel özellikler ise şöyle:

Merakla beklenen yeni modellerin sahip olacağı muhtemel özellikler ise şöyle:

Galaxy Z Fold 6:

  • Ekran:  8 inç katlanabilir iç ekran ve 6,5 inç kapak ekran

  • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

  • RAM: 12 GB

  • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

  • Ön Kamera: 10MP, 4 MP (f/1.8) ekran altı

  • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8 1/1.56' ISOCELL GN3) birincil, 10 MP (f2.4 1/3.94' OIS 3x) telefoto, 12 MP (f/2.2 1/3.06') ultra geniş

Galaxy Z Flip 6:

  • Ekran:  6.7 inç iç ekran ve 3.9 inç kapak ekran

  • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

  • RAM: 8 GB / 12 GB

  • Depolama: 256GB / 512GB 

  • Ön Kamera: 10MP, 4 MP (f/1.8) ekran altı

  • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8 1/1.56' ISOCELL GN3)

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